Słodziki pod lupą. Fakty i mity o aspartamie i zamiennikach cukru

Eksperci podkreślają, że większość obaw dotyczących słodzików nie znajduje potwierdzenia w rzetelnych analizach. W praktyce dla osób, które regularnie spożywają słodzone napoje i produkty, zamiana cukru na słodziki może przynieść więcej korzyści niż szkód.

Aspartam a rak - skąd wzięły się obawy

Najwięcej emocji wzbudza aspartam. W 2023 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) uznała go za substancję „potencjalnie rakotwórczą”, co wywołało falę niepokojących nagłówków. Warto jednak pamiętać, że klasyfikacja ta nie oznacza, iż aspartam powoduje raka u ludzi. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) utrzymuje, że aspartam jest bezpieczny, jeśli spożywany jest w dopuszczalnych ilościach. Dzienny limit wynosi 40 mg na kilogram masy ciała, a jego przekroczenie w codziennej diecie jest bardzo trudne. Wyjątek stanowią osoby chore na fenyloketonurię (PKU), które muszą unikać tego słodzika.

Czy słodziki niszczą mikrobiom jelitowy

Badania na zwierzętach sugerują, że niektóre substancje słodzące mogą wpływać na skład bakterii jelitowych. Nie oznacza to jednak automatycznie negatywnych skutków zdrowotnych. Dotychczasowe badania z udziałem ludzi nie potwierdziły, aby słodziki powodowały szkodliwe zmiany mikrobiomu. Co więcej, skład bakterii jelitowych zmienia się pod wpływem praktycznie każdego elementu diety - również zwykłego cukru.

Przez lata popularna była teoria, że słodziki „oszukują mózg”, zwiększają apetyt i prowadzą do przybierania na wadze. Aktualne badania nie potwierdzają jednak tego mechanizmu. Analizy obejmujące ponad 140 tysięcy osób wykazały, że stosowanie słodzików nie wiąże się z większym przyrostem masy ciała. U wielu osób zastąpienie cukru produktami bezcukrowymi pomaga ograniczyć liczbę spożywanych kalorii, co może wspierać kontrolę wagi.

Czy warto zastąpić cukier słodzikami

Największą zaletą słodzików nie jest to, że są „zdrowe”, ale że dla wielu osób stanowią lepszą alternatywę niż cukier. Dotyczy to szczególnie osób z nadwagą, stanem przedcukrzycowym oraz cukrzycą typu 2. Nie oznacza to jednak, że produkty „zero” można spożywać bez ograniczeń. Napoje bez cukru nadal często zawierają kwasy, które mogą szkodzić szkliwu zębów. U dzieci regularne spożywanie bardzo słodkich produktów - nawet słodzonych substancjami bezkalorycznymi - może utrwalać preferencję do intensywnie słodkiego smaku.

Słodziki - bezpieczne, ale z umiarem

Obecnie wszystkie słodziki dopuszczone do stosowania w Unii Europejskiej, w tym aspartam, sukraloza, acesulfam K czy ksylitol, są uznawane za bezpieczne w typowych ilościach spożycia. Potwierdzają to oceny EFSA oraz wyniki licznych badań naukowych. Najlepszym wyborem na co dzień nadal pozostaje woda, a także niesłodzona herbata i kawa. Jeśli jednak alternatywą dla słodzika miałby być regularnie spożywany cukier, produkty bezcukrowe mogą okazać się rozsądniejszym rozwiązaniem.

Wniosek jest prosty - słodziki nie są ani cudownym środkiem na zdrowie, ani zagrożeniem samym w sobie. Kluczowe znaczenie ma całokształt diety, umiarkowanie oraz świadome wybory żywieniowe, a nie demonizowanie lub bezkrytyczne wychwalanie zamienników cukru.