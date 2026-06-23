Saleta, Sonik i Teichman szczerze o ojcostwie: Najważniejsze nie są pieniądze ani kariera [Męskie rozmowy]

Współczesny ojciec ma więcej obowiązków, ale i więcej możliwości

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu podstawowym zadaniem mężczyzny było zapewnienie rodzinie bezpieczeństwa finansowego. Dziś ten model uległ zmianie. Kobiety i mężczyźni coraz częściej dzielą się zarówno obowiązkami zawodowymi, jak i rodzinnymi.

– Dzisiaj ojcowie są znacznie bardziej obecni w życiu swoich dzieci. Nie tylko zarabiają, ale uczestniczą w wychowaniu, budują relacje, współtworzą środowisko rówieśnicze swoich dzieci i dzielą codzienne obowiązki z mamami – podkreślał Rafał Sonik.

Przemysław Saleta zwracał uwagę, że współczesny ojciec musi mierzyć się z dodatkowymi wyzwaniami. Świat, w którym dorastają dzieci, zmienia się tak szybko, że rodzicom coraz trudniej za nim nadążyć.

– Nasz świat i świat naszych dzieci to dwa różne światy. Nie da się za nim całkowicie nadążyć, ale trzeba próbować go zrozumieć – mówił były mistrz Europy w boksie.

Ojcostwo jako źródło siły i dystansu

Choć ojcostwo wiąże się z odpowiedzialnością i wyrzeczeniami, uczestnicy debaty zgodnie podkreślali, że jest przede wszystkim ogromnym darem.

Marek Tejchman mówił o tym, jak kontakt z dziećmi pomaga zachować właściwe proporcje w życiu.

– W dziennikarstwie żyjemy polityką, kryzysami i emocjami. Potem wracasz do domu, siadasz z dzieckiem i przez pół godziny rozmawiasz o dinozaurach albo budujesz z klocków. To daje niesamowity dystans do świata – podkreślał.

Zdaniem uczestników debaty dzieci przypominają dorosłym o tym, co naprawdę ważne. Uczą cierpliwości, szczerości i patrzenia na rzeczywistość bez uprzedzeń.

Nie ma idealnego momentu na dziecko

W rozmowie pojawił się również temat malejącej dzietności. Przywołane dane GUS pokazują, że Polacy coraz później zostają rodzicami, a liczba urodzeń systematycznie spada.

Zdaniem gości problem nie wynika wyłącznie z kwestii ekonomicznych.

– Jeśli kalkulujemy na zimno, to nigdy nie ma właściwego momentu na dziecko. Kiedy jednak ono się pojawia, wszystko jakoś się układa – zauważał Przemysław Saleta.

Marek Tejchman zwracał uwagę na rosnący problem samotności i trudności w budowaniu trwałych relacji.

– Trzeba po prostu zdecydować się na ojcostwo. Nawet jeśli nie ma stuprocentowej pewności, warto podjąć ten krok – przekonywał.

Kariera czy rodzina? Fałszywy wybór

Jednym z ważniejszych tematów była próba pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Przemysław Saleta przyznał, że na początku kariery sportowej popełnił błąd, który kosztował go utratę wielu bezcennych chwil z życia starszej córki.

– Nie widziałem pierwszych kroków czy pierwszych słów. Z perspektywy czasu bardzo tego żałuję – mówił.

Rafał Sonik podkreślał, że po narodzinach syna całkowicie zmienił swoje podejście do organizacji czasu.

– Kiedyś po pracy zostawałem w Warszawie na noc. Dziś wracam nawet o drugiej czy trzeciej nad ranem, żeby jeszcze przytulić syna i powiedzieć mu, że już jestem – opowiadał przedsiębiorca.

Marek Tejchman zwracał uwagę, że ojcostwo nie jest przeszkodą w rozwoju zawodowym.

– Nie mam poczucia, że rezygnuję z pracy dla dziecka. Czasem mam raczej wrażenie, że rezygnuję z czasu z dzieckiem dla pracy – mówił.

Ojciec jest wzorem, nawet gdy nic nie mówi

Ważnym wątkiem debaty była kwestia budowania autorytetu i przekazywania wartości.

Zdaniem uczestników dzieci uczą się przede wszystkim przez obserwację.

– Nie uczymy słowem, tylko przykładem – podkreślał Rafał Sonik.

Przemysław Saleta zwracał uwagę, że ojciec powinien być dla córek wzorem mężczyzny, którego będą później szukały w swoim życiu.

– Nigdy nie podniosłem głosu na moje córki. Zawsze zależało mi na tym, żeby wiedziały, że mogą na mnie liczyć – mówił.

Marek Tejchman przyznał z kolei, że ojcostwo zmotywowało go do pracy nad własnymi słabościami.

– Nie chciałem, żeby moje dzieci widziały agresję czy wybuchy złości. Dlatego sam musiałem nauczyć się nad nimi panować – podkreślał.

Telefonu nie da się zabrać. Trzeba nauczyć z niego korzystać

Goście dyskutowali również o wpływie technologii i mediów społecznościowych na wychowanie dzieci.

Rafał Sonik przekonywał, że całkowite odcięcie młodych ludzi od świata cyfrowego nie jest możliwe ani rozsądne.

– Trzeba nauczyć dziecko odróżniać wartościowe treści od bezwartościowych. Nie da się go skutecznie odizolować od technologii – mówił.

Przemysław Saleta dodawał, że dzieci przede wszystkim kopiują zachowania rodziców.

– Jeśli rodzice siedzą przy stole w telefonach, trudno oczekiwać, że dziecko będzie robiło inaczej – zauważył.

Porażka to lekcja, nie koniec świata

W rozmowie nie zabrakło również tematu porażek i niepowodzeń.

Rafał Sonik przypomniał zasadę, którą warto przekazywać dzieciom:

– Czasem zwyciężasz, a czasem się uczysz. Porażką jest dopiero sytuacja, kiedy nie wyciągasz wniosków z niepowodzenia.

Przemysław Saleta wskazywał, że sport jest najlepszą szkołą radzenia sobie z porażkami.

– Sukcesy są widoczne, ale sport składa się przede wszystkim z małych przegranych, z których trzeba wyciągać lekcje – podkreślał.

Najważniejsze, co ojciec może dać dziecku

Na zakończenie debaty każdy z uczestników miał dokończyć zdanie: „Najważniejszą rzeczą, jaką ojciec może dać dziecku jest…”.

Przemysław Saleta odpowiedział krótko:

– Wspólnie spędzony czas.

Marek Tejchman wskazał:

– Bycie dobrym i szczęśliwym człowiekiem.

Rafał Sonik postawił na wartości:

– System wartości i pokazanie własnym przykładem, że żyje się zgodnie z nimi.

Choć odpowiedzi były różne, wszystkie sprowadzały się do jednego wniosku: współczesne ojcostwo nie polega na zapewnieniu dzieciom wszystkiego. Polega na obecności, budowaniu relacji i dawaniu przykładu, który zostanie z nimi na całe życie.