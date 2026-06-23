Saleta, Sonik i Teichman szczerze o ojcostwie: Najważniejsze nie są pieniądze ani kariera [Męskie rozmowy]

Współczesny ojciec ma więcej obowiązków, ale i więcej możliwości
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu podstawowym zadaniem mężczyzny było zapewnienie rodzinie bezpieczeństwa finansowego. Dziś ten model uległ zmianie. Kobiety i mężczyźni coraz częściej dzielą się zarówno obowiązkami zawodowymi, jak i rodzinnymi.
– Dzisiaj ojcowie są znacznie bardziej obecni w życiu swoich dzieci. Nie tylko zarabiają, ale uczestniczą w wychowaniu, budują relacje, współtworzą środowisko rówieśnicze swoich dzieci i dzielą codzienne obowiązki z mamami – podkreślał Rafał Sonik.
Przemysław Saleta zwracał uwagę, że współczesny ojciec musi mierzyć się z dodatkowymi wyzwaniami. Świat, w którym dorastają dzieci, zmienia się tak szybko, że rodzicom coraz trudniej za nim nadążyć.
– Nasz świat i świat naszych dzieci to dwa różne światy. Nie da się za nim całkowicie nadążyć, ale trzeba próbować go zrozumieć – mówił były mistrz Europy w boksie.
Ojcostwo jako źródło siły i dystansu
Choć ojcostwo wiąże się z odpowiedzialnością i wyrzeczeniami, uczestnicy debaty zgodnie podkreślali, że jest przede wszystkim ogromnym darem.
Marek Tejchman mówił o tym, jak kontakt z dziećmi pomaga zachować właściwe proporcje w życiu.
– W dziennikarstwie żyjemy polityką, kryzysami i emocjami. Potem wracasz do domu, siadasz z dzieckiem i przez pół godziny rozmawiasz o dinozaurach albo budujesz z klocków. To daje niesamowity dystans do świata – podkreślał.
Zdaniem uczestników debaty dzieci przypominają dorosłym o tym, co naprawdę ważne. Uczą cierpliwości, szczerości i patrzenia na rzeczywistość bez uprzedzeń.
Nie ma idealnego momentu na dziecko
W rozmowie pojawił się również temat malejącej dzietności. Przywołane dane GUS pokazują, że Polacy coraz później zostają rodzicami, a liczba urodzeń systematycznie spada.
Zdaniem gości problem nie wynika wyłącznie z kwestii ekonomicznych.
– Jeśli kalkulujemy na zimno, to nigdy nie ma właściwego momentu na dziecko. Kiedy jednak ono się pojawia, wszystko jakoś się układa – zauważał Przemysław Saleta.
Marek Tejchman zwracał uwagę na rosnący problem samotności i trudności w budowaniu trwałych relacji.
– Trzeba po prostu zdecydować się na ojcostwo. Nawet jeśli nie ma stuprocentowej pewności, warto podjąć ten krok – przekonywał.
Kariera czy rodzina? Fałszywy wybór
Jednym z ważniejszych tematów była próba pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym.
Przemysław Saleta przyznał, że na początku kariery sportowej popełnił błąd, który kosztował go utratę wielu bezcennych chwil z życia starszej córki.
– Nie widziałem pierwszych kroków czy pierwszych słów. Z perspektywy czasu bardzo tego żałuję – mówił.
Rafał Sonik podkreślał, że po narodzinach syna całkowicie zmienił swoje podejście do organizacji czasu.
– Kiedyś po pracy zostawałem w Warszawie na noc. Dziś wracam nawet o drugiej czy trzeciej nad ranem, żeby jeszcze przytulić syna i powiedzieć mu, że już jestem – opowiadał przedsiębiorca.
Marek Tejchman zwracał uwagę, że ojcostwo nie jest przeszkodą w rozwoju zawodowym.
– Nie mam poczucia, że rezygnuję z pracy dla dziecka. Czasem mam raczej wrażenie, że rezygnuję z czasu z dzieckiem dla pracy – mówił.
Ojciec jest wzorem, nawet gdy nic nie mówi
Ważnym wątkiem debaty była kwestia budowania autorytetu i przekazywania wartości.
Zdaniem uczestników dzieci uczą się przede wszystkim przez obserwację.
– Nie uczymy słowem, tylko przykładem – podkreślał Rafał Sonik.
Przemysław Saleta zwracał uwagę, że ojciec powinien być dla córek wzorem mężczyzny, którego będą później szukały w swoim życiu.
– Nigdy nie podniosłem głosu na moje córki. Zawsze zależało mi na tym, żeby wiedziały, że mogą na mnie liczyć – mówił.
Marek Tejchman przyznał z kolei, że ojcostwo zmotywowało go do pracy nad własnymi słabościami.
– Nie chciałem, żeby moje dzieci widziały agresję czy wybuchy złości. Dlatego sam musiałem nauczyć się nad nimi panować – podkreślał.
Telefonu nie da się zabrać. Trzeba nauczyć z niego korzystać
Goście dyskutowali również o wpływie technologii i mediów społecznościowych na wychowanie dzieci.
Rafał Sonik przekonywał, że całkowite odcięcie młodych ludzi od świata cyfrowego nie jest możliwe ani rozsądne.
– Trzeba nauczyć dziecko odróżniać wartościowe treści od bezwartościowych. Nie da się go skutecznie odizolować od technologii – mówił.
Przemysław Saleta dodawał, że dzieci przede wszystkim kopiują zachowania rodziców.
– Jeśli rodzice siedzą przy stole w telefonach, trudno oczekiwać, że dziecko będzie robiło inaczej – zauważył.
Porażka to lekcja, nie koniec świata
W rozmowie nie zabrakło również tematu porażek i niepowodzeń.
Rafał Sonik przypomniał zasadę, którą warto przekazywać dzieciom:
– Czasem zwyciężasz, a czasem się uczysz. Porażką jest dopiero sytuacja, kiedy nie wyciągasz wniosków z niepowodzenia.
Przemysław Saleta wskazywał, że sport jest najlepszą szkołą radzenia sobie z porażkami.
– Sukcesy są widoczne, ale sport składa się przede wszystkim z małych przegranych, z których trzeba wyciągać lekcje – podkreślał.
Najważniejsze, co ojciec może dać dziecku
Na zakończenie debaty każdy z uczestników miał dokończyć zdanie: „Najważniejszą rzeczą, jaką ojciec może dać dziecku jest…”.
Przemysław Saleta odpowiedział krótko:
– Wspólnie spędzony czas.
Marek Tejchman wskazał:
– Bycie dobrym i szczęśliwym człowiekiem.
Rafał Sonik postawił na wartości:
– System wartości i pokazanie własnym przykładem, że żyje się zgodnie z nimi.
Choć odpowiedzi były różne, wszystkie sprowadzały się do jednego wniosku: współczesne ojcostwo nie polega na zapewnieniu dzieciom wszystkiego. Polega na obecności, budowaniu relacji i dawaniu przykładu, który zostanie z nimi na całe życie.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 2002 roku organizator i prowadzący szkolenia, warsztaty i plenery w dziedzinach autoprezentacji, fotografii i wystąpień przed kamerą. W latach 2007 – 2011 współprowadził i prowadził audycje w Radio PIN. W latach 2011 – 2013 był producentem w Bankier.tv (grupa Bankier.pl). Od 2013 zajmuje się produkcją telewizyjna oraz transmisjami on-line z różnych wydarzeń. Od 2021 prowadzi podcasty oraz wywiady video dla Dziennika Gazety Prawnej, Forsal.pl, Dziennik.pl oraz INFOR.pl.
Prowadzi programy: Obiektywnie o biznesie (Forsal.pl) oraz Z pierwszej strony (gazetaprawna.pl) Jest autorem i prowadzącym programy: Męskie rozmowy i Tech.Dziennik.pl na Dziennik.pl Od 2024 jest wydawcą i producentem wideo w Grupie DGP INFOR.
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