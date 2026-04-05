By nie przytyć, trzeba po przebudzeniu wypić szklankę gorącej wody - rada ma być zbawieniem dla naszego zdrowia, ile w tym prawdy

Zwolennicy tej praktyki twierdzą, że gorąca woda poprawia trawienie, wpływa korzystnie na skórę, a nawet dodaje energii na cały dzień. W dobie rosnącego zainteresowania zdrowym stylem życia takie proste rozwiązania brzmią wyjątkowo atrakcyjnie. Tym bardziej że wiele osób szuka sposobów, by uczynić codzienne picie wody bardziej interesującym - sięgając po dodatki smakowe czy specjalne akcesoria.

Szklanka gorącej wody z rana: czy temperatura wypitej wody ma znaczenie dla organizmu

Choć brzmi to przekonująco, naukowe dowody na wyjątkowe właściwości gorącej wody są ograniczone. Specjaliści podkreślają, że dla zdrowego organizmu kluczowe znaczenie ma samo nawodnienie, a nie temperatura spożywanego płynu.

Organizm człowieka w dużej mierze składa się z wody, dlatego regularne jej dostarczanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Jednak to, czy wypijemy ją zimną, letnią czy ciepłą, w większości przypadków nie ma większego znaczenia dla procesów fizjologicznych.

Jednym z argumentów przemawiających za piciem wody rano jest fakt, że po nocy organizm bywa lekko odwodniony. W trakcie snu nie uzupełniamy płynów, co może prowadzić do takich objawów jak zmęczenie, bóle głowy czy uczucie głodu.

Wypicie szklanki wody - niezależnie od jej temperatury - pomaga szybko nawodnić organizm i może poprawić samopoczucie. To właśnie ten efekt bywa często mylony z rzekomymi „specjalnymi” właściwościami gorącej wody.

Gorąca woda po przebudzeniu: czy pozytywnie wpływa na trawienie

Niektóre osoby rzeczywiście zauważają, że ciepła woda wspomaga trawienie. Może to wynikać z tzw. odruchu żołądkowo-okrężniczego, czyli naturalnej reakcji organizmu polegającej na pobudzeniu pracy jelit po przyjęciu płynów.

Warto jednak zaznaczyć, że efekt ten nie jest zarezerwowany wyłącznie dla gorącej wody - podobne działanie może mieć również woda o innej temperaturze.

Kluczowe jest samo nawodnienie i objętość przyjmowanego płynu. Jednym z najczęściej powtarzanych twierdzeń jest to, że gorąca woda „oczyszcza organizm z toksyn”.

To jednak mit, który nie znajduje potwierdzenia w nauce. Za usuwanie szkodliwych substancji odpowiadają przede wszystkim wątroba i nerki. Jeśli działają prawidłowo, organizm sam skutecznie radzi sobie z detoksykacją. Picie gorącej wody nie przyspiesza tego procesu w sposób znaczący.

W wielu kulturach, zwłaszcza w Azji, picie ciepłej wody ma długą tradycję. W niektórych systemach medycyny naturalnej uważa się, że wspiera ona równowagę organizmu i przepływ energii. Z perspektywy współczesnej medycyny są to jednak koncepcje trudne do jednoznacznego potwierdzenia.

Nie oznacza to, że sam rytuał jest szkodliwy - wręcz przeciwnie, może być elementem zdrowej rutyny, o ile nie przypisuje się mu nadmiernych właściwości.

Gorąca woda po przebudzeniu: czy warto pić gorącą wodę rano

Wciąż popularne jest przekonanie, że każdy powinien pić około dwóch litrów wody dziennie.

Tymczasem zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od wielu czynników, takich jak masa ciała, poziom aktywności fizycznej czy warunki klimatyczne.

Najlepszym wskaźnikiem jest własne samopoczucie oraz uczucie pragnienia. Regularne picie wody w ciągu dnia jest znacznie ważniejsze niż trzymanie się sztywnych norm.

Picie gorącej wody po przebudzeniu nie jest szkodliwe i może być przyjemnym rytuałem rozpoczynającym dzień. Może również pomóc w nawodnieniu organizmu i delikatnie pobudzić układ trawienny. Nie ma jednak dowodów na to, że przynosi wyjątkowe korzyści zdrowotne w porównaniu do wody o innej temperaturze. Kluczowe pozostaje jedno: regularne nawadnianie organizmu.

Trend picia gorącej wody rano to kolejny przykład na to, jak proste nawyki mogą zostać wyolbrzymione przez media społecznościowe. Choć sam rytuał jest nieszkodliwy i może mieć pewne drobne zalety, nie należy traktować go jako cudownego rozwiązania dla zdrowia.

Najważniejsze jest to, by dostarczać organizmowi odpowiednią ilość płynów każdego dnia. A czy będzie to woda gorąca, letnia czy zimna - to już kwestia indywidualnych preferencji.