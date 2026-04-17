Już niewielka nadwaga jest zagrożeniem dla zdrowia i może zwiększyć ryzyko zachorowania na nowotwór

Ewa KranzAutorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
Już niewielka nadwaga jest zagrożeniem dla zdrowia i może zwiększyć ryzyko zachorowania na nowotwór/Shutterstock
W debacie o zdrowiu publicznym coraz częściej podkreśla się, że nadwaga jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Szczególnie niepokojące są dane wskazujące na związek między nadmiarem tkanki tłuszczowej a ryzykiem rozwoju nowotworów. Co istotne, problem nie dotyczy wyłącznie osób z dużą otyłością - nawet niewielka "oponka" może mieć negatywne konsekwencje dla organizmu.

Nadwaga a ryzyko zachorowania na raka

Szacuje się, że znaczący odsetek przypadków nowotworów byłby możliwy do uniknięcia, gdyby pacjenci utrzymywali prawidłową masę ciała. W niektórych typach raka zależność ta jest szczególnie wyraźna - dotyczy to między innymi nowotworów macicy, jelita grubego, nerek czy piersi po menopauzie. W tych przypadkach nadwaga nie jest jedynie jednym z wielu czynników ryzyka, lecz jednym z najważniejszych. Co więcej, wpływ nadwagi na rozwój choroby nie jest przypadkowy.

Jednym z kluczowych elementów łączących nadwagę z nowotworami są zaburzenia hormonalne. Tkanka tłuszczowa nie jest biernym magazynem energii - aktywnie uczestniczy w procesach metabolicznych. Przykładem mogą być kobiety po menopauzie. W ich przypadku tłuszcz może przekształcać inne substancje w estrogeny, co prowadzi do ich podwyższonego poziomu we krwi a to z kolei zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów. Kolejnym istotnym czynnikiem jest insulina. U osób z nadwagą często obserwuje się jej podwyższony poziom, co sprzyja intensywniejszemu podziałowi komórek i ogranicza eliminację tych uszkodzonych. W takich warunkach łatwiej o rozwój zmian nowotworowych.

Wskaźnik BMI to za mało - liczy się rozmieszczenie tłuszczu

Wskaźnik BMI jest powszechnie stosowany do oceny masy ciała, ale nie daje pełnego obrazu sytuacji. Nie uwzględnia on proporcji między tkanką mięśniową a tłuszczową ani tego, gdzie tłuszcz się gromadzi. Szczególnie niebezpieczna jest tkanka tłuszczowa zlokalizowana w obrębie jamy brzusznej. To właśnie ona ma największy wpływ na zaburzenia metaboliczne i hormonalne. Osoba może mieć prawidłowe BMI, a jednocześnie posiadać nadmiar tłuszczu trzewnego, co zwiększa ryzyko chorób.

Nagromadzenie tłuszczu w okolicy brzucha może prowadzić do zwiększonego nacisku na narządy wewnętrzne. W praktyce oznacza to między innymi większe ryzyko refluksu żołądkowo-przełykowego. Cofanie się treści żołądkowej powoduje podrażnienie błony śluzowej przełyku, co z czasem może prowadzić do zmian nowotworowych. Badania wskazują, że osoby z dużym obwodem talii mogą mieć nawet kilkukrotnie wyższe ryzyko rozwoju raka przełyku. Co ważne, nie trzeba mieć znacznej otyłości, aby zwiększyć to ryzyko.

Rola aktywności fizycznej w walce z nadwagą

Choć redukcja masy ciała jest trudna i często nieskuteczna w dłuższej perspektywie, istnieje czynnik, który może znacząco poprawić sytuację - regularna aktywność fizyczna. Ruch działa ochronnie nawet wtedy, gdy nie prowadzi do wyraźnego spadku wagi. Aktywność fizyczna pomaga regulować poziom insuliny, poprawia metabolizm i wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. Dzięki temu może zmniejszać ryzyko rozwoju nowotworów oraz łagodzić negatywne skutki nadwagi. Korzyści z takiego stylu życia wykraczają daleko poza profilaktykę raka. Osoby dbające o zdrowie rzadziej chorują na choroby serca, cukrzycę i inne schorzenia przewlekłe. Różnica w długości życia między osobami prowadzącymi zdrowy i niezdrowy tryb życia może sięgać nawet kilkunastu lat.

Nawet niewielka nadwaga, szczególnie w postaci tłuszczu brzusznego, może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Kluczowe jest zrozumienie, że ryzyko nie dotyczy wyłącznie osób z otyłością, ale również tych, którzy „na pierwszy rzut oka” wydają się szczupli. Regularny ruch, świadome nawyki i profilaktyka pozostają najskuteczniejszą strategią ochrony zdrowia.

Zobacz również
Autorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
