Więzadło krzyżowe przednie (ACL) u sportsmenek – co warto wiedzieć?

Czym jest uraz ACL?

ACL (więzadło krzyżowe przednie) to jedna z głównych struktur stabilizujących staw kolanowy. Łączy kość udową z piszczelową i odpowiada za kontrolę ruchów rotacyjnych oraz stabilność kolana.

Do urazu dochodzi najczęściej podczas dynamicznych ruchów, takich jak:

nagłe zatrzymanie lub zmiana kierunku,

nieprawidłowe lądowanie po skoku,

skręt kolana przy ustabilizowanej stopie,

bezpośrednie uderzenie w kolano.

Typowym objawem jest charakterystyczne „trzaśnięcie” w kolanie, po którym pojawia się uczucie niestabilności oraz trudności w kontynuowaniu aktywności.

Dlaczego sportsmenki są bardziej narażone?

Statystyki wskazują, że kobiety mogą doświadczać zerwania ACL nawet kilkukrotnie częściej niż mężczyźni. Wynika to z kilku czynników:

różnic anatomicznych (np. budowy stawu kolanowego),

wpływu hormonów na elastyczność więzadeł,

odmiennej biomechaniki ruchu,

różnic w sile i kontroli mięśniowej.

Z tego względu coraz większe znaczenie ma indywidualne, ukierunkowane podejście zarówno do profilaktyki, jak i leczenia urazów u kobiet.

Leczenie urazu ACL – kiedy potrzebna jest operacja?

Niektóre uszkodzenia ACL można leczyć zachowawczo, przy pomocy fizjoterapii i rehabilitacji. Jednak w przypadku osób aktywnych fizycznie, szczególnie sportowców, najczęściej zalecana jest operacja rekonstrukcji więzadła.

Zabieg polega na odtworzeniu ACL z wykorzystaniem własnych ścięgien pacjentki (autograft) lub ścięgien dawcy (allograft). Współczesna chirurgia umożliwia zastosowanie bardziej wytrzymałych przeszczepów, co znacząco poprawia wyniki leczenia także u kobiet, u których wcześniej obserwowano większe ryzyko niepowodzenia terapii.

Kluczowe znaczenie ma indywidualny dobór metody operacyjnej, uwzględniający: wiek, poziom aktywności sportowej, rodzaj uprawianej dyscypliny, plany dotyczące powrotu do sportu.

Rehabilitacja – fundament powrotu do sprawności

Proces powrotu do pełnej sprawności po operacji ACL jest długotrwały i zazwyczaj trwa od 8 do 12 miesięcy. Rehabilitacja obejmuje przywracanie zakresu ruchu, wzmacnianie mięśni (szczególnie czworogłowego uda i mięśni tylnej grupy uda), trening stabilizacji i kontroli ruchu. Co istotne, sukces leczenia w dużej mierze zależy od systematyczności i zaangażowania pacjentki w proces fizjoterapii.

Nie można również pomijać aspektu psychicznego, długa przerwa od sportu bywa trudna emocjonalnie, dlatego coraz częściej rehabilitacja obejmuje także wsparcie psychologiczne.

Czy można zapobiegać urazom ACL?

Choć nie wszystkie urazy da się wyeliminować, odpowiednia profilaktyka może znacząco zmniejszyć ryzyko kontuzji. Najważniejsze elementy prewencji to:

trening siłowy (szczególnie mięśni ud i bioder),

ćwiczenia plyometryczne,

trening równowagi i stabilizacji,

rozciąganie,

nauka prawidłowej techniki ruchu (np. lądowania i zmiany kierunku).

Wiele z tych ćwiczeń można włączyć do codziennej rozgrzewki treningowej. W przypadku osób trenujących wyczynowo warto rozważyć współpracę ze specjalistą i wdrożenie indywidualnego programu treningowego.

Urazy ACL to poważne kontuzje, które mogą znacząco wpłynąć na karierę sportową i jakość życia. W przypadku kobiet kluczowe znaczenie ma zindywidualizowane podejście zarówno w leczeniu operacyjnym, jak i rehabilitacji oraz profilaktyce.

Odpowiednio dobrana terapia, systematyczna rehabilitacja oraz świadome podejście do treningu pozwalają nie tylko wrócić do pełnej sprawności, ale także zmniejszyć ryzyko ponownego urazu.

Źródło: Mass General Brigham