Dlaczego wiosną czujemy się bardziej zmęczeni i osłabieni

Po długich, ciemnych miesiącach zimy wreszcie wraca światło. Dni stają się coraz dłuższe, a wieczory jaśniejsze. Dla wielu osób oznacza to zmianę codziennych nawyków - późniejsze chodzenie spać przy jednoczesnej konieczności wstawania o tej samej porze. To właśnie ten rozdźwięk między długością dnia a rytmem dnia codziennego często tłumaczy poranne uczucie ospałości. Organizm potrzebuje czasu, aby dostosować się do nowych warunków świetlnych, co może skutkować przejściowym zmęczeniem. Przez lata przyjęło się jednak uważać, że za tzw. „wiosenne zmęczenie” odpowiadają głównie zmiany hormonalne.

Nowe badania podważają istnienie „wiosennego osłabienia i zmęczenia”

Najnowsze badanie przeprowadzone przez naukowców zajmujących się snem przynosi zaskakujące wnioski. Okazuje się, że „wiosenne zmęczenie” może być bardziej mitem niż rzeczywistym zjawiskiem biologicznym. W ramach rocznego projektu obserwowano kilkuset dorosłych mieszkańców Europy Środkowej. Uczestnicy regularnie odpowiadali na pytania dotyczące poziomu zmęczenia, senności w ciągu dnia oraz jakości snu w nocy. Wyniki nie potwierdziły popularnych przekonań. Nie zaobserwowano żadnego wyraźnego pogorszenia jakości snu wiosną ani zwiększonego poziomu zmęczenia w tym okresie. Co ciekawe, choć na początku badania wiele osób deklarowało, że odczuwa „wiosenne zmęczenie”, dane zbierane przez kolejne miesiące nie wykazały takiej zależności.

Mit hormonalny - czy melatonina i serotonina mają znaczenie

Jednym z najczęściej powtarzanych wyjaśnień wiosennego zmęczenia i osłabienia jest teoria związana z hormonami. Zakłada ona, że zimą dominuje melatonina - hormon snu - a wiosną organizm musi przestawić się na większą produkcję serotoniny, co rzekomo powoduje uczucie ospałości. Jednak według specjalistów mechanizm ten nie działa w tak prosty sposób. Produkcja melatoniny zachodzi w nocy i powstaje ona z serotoniny. W ciągu dnia ten proces nie ma miejsca, co oznacza, że organizm nie „gromadzi” nadmiaru jednego hormonu, który musiałby później zostać zredukowany. Kluczową rolę odgrywa tutaj rytm dobowy, a nie pora roku. Jest to cykl trwający około 24 godzin, który reguluje sen i czuwanie. Nie ma więc podstaw, by twierdzić, że zimą kumuluje się melatonina, która musi zostać „rozładowana” wiosną.

Czy dłuższe dni naprawdę wpływają na nasze zmęczenie

Wydłużający się dzień również nie jest wystarczającym wyjaśnieniem problemu. Choć światło dzienne rzeczywiście wpływa na nasz zegar biologiczny i ogranicza produkcję melatoniny, zmiany te zachodzą stopniowo. Każdego dnia przybywa zaledwie kilka minut światła, co daje organizmowi czas na adaptację. To zupełnie inna sytuacja niż jet lag, kiedy zmiana strefy czasowej następuje nagle i wymaga szybkiego przestawienia rytmu dobowego. Dlatego trudno uznać, że sama długość dnia może powodować wyraźne i powszechne zmęczenie w populacji.

Wiosenne zmęczenie jako zjawisko kulturowe

Coraz więcej wskazuje na to, że uczucie zmęczenia wiosną może mieć podłoże psychologiczne i kulturowe, a nie biologiczne. Wraz z nadejściem cieplejszych dni rosną nasze oczekiwania wobec samych siebie - chcemy być bardziej aktywni, spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu i „nadrobić” zimowy zastój. Jeśli jednak nasz poziom energii nie nadąża za tymi oczekiwaniami, pojawia się frustracja i poczucie zmęczenia. To nie organizm zawodzi, lecz nasze wyobrażenia o tym, jak powinniśmy się czuć. Co ciekawe, w wielu kulturach poza Europą Środkową nie istnieje nawet odpowiednik pojęcia „wiosennego zmęczenia”, co dodatkowo podważa jego biologiczne podstawy.

Kiedy zmęczenie powinno nas zaniepokoić

Choć okazjonalna ospałość nie jest niczym niezwykłym, nie należy bagatelizować długotrwałego zmęczenia. Jeśli uczucie wyczerpania utrzymuje się mimo odpowiedniej ilości snu i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się z lekarzem. Przypisywanie wszystkich objawów „wiosennemu zmęczeniu” może prowadzić do przeoczenia poważniejszych problemów zdrowotnych. Niezależnie od pory roku, organizm wysyłający sygnały chronicznego zmęczenia wymaga uwagi.

Wiosenne zmęczenie od lat funkcjonuje jako powszechne wyjaśnienie spadku energii o tej porze roku. Jednak najnowsze badania pokazują, że jego naukowe podstawy są bardzo słabe. Zamiast szukać przyczyn wyłącznie w biologii, warto przyjrzeć się własnemu stylowi życia, oczekiwaniom i codziennym nawykom. Czasem to właśnie one - a nie hormony czy długość dnia - odpowiadają za nasze samopoczucie.