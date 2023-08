Reklama

O oczy powinniśmy odpowiednio dbać, ale niestety nie zawsze o tym pamiętamy. Poznajcie 5 błędów, które popełniamy notorycznie, choć nie zawsze świadomie.

Zbyt krótki sen

Sen jest kluczowym aspektem dla całego naszego organizmu – pozwala na regenerację sił. Dorośli powinni poświęcać na niego przynajmniej 7 godzin w ciągu doby. Brak spełnienia tego warunku skutkuje przemęczeniem oraz przekłada się na mniejszą wydajność w nauce, pracy oraz gorszą jakość życia. Zbyt krótki, płytki i nieefektywny sen negatywnie wpływa również na kondycję naszego wzroku.Jak wygląda to w praktyce? Z badania „Godzina dla oka” wynika, że aż 34 proc. osób w wieku 26-40 lat, przeznacza na sen mniej niż 6 godzin w ciągu doby. Podobny wynik dotyczy także pozostałych grup wiekowych: 26 proc. osób w wieku 18-25 lat i 33 proc. osób w wieku 41-60 lat. Raport pokazuje, że najwięcej śpią pracownicy fizyczni i młodzi dorośli – osiągając wynik powyżej tej średniej. Choć dni wolne od pracy Polacy starają się „nadrobić” godziny snu (w weekendy niemal 1/3 badanych śpi minimum 9 godzin), to jednak nie jest to słuszna praktyka, ponieważ nie da się wyspać i odpocząć „na zapas”.

Kompulsywne oglądanie, czyli binge-watching

Binge-watching to termin, który określa kompulsywne oglądanie kilku odcinków serialu pod rząd, praktycznie bez żadnych przerw. Choć sam w sobie nie jest niebezpieczny, to jednak może prowadzić do paru negatywnych następstw. W dobie popularności serwisów streamingowych oglądanie filmów i seriali to bardzo powszechny sposób na odpoczynek. W badaniu "Godzina dla oka" zapytano respondentów, jak spędzają swój czas wolny – 56 proc. z nich odpowiedziało, że przeglądając media społecznościowe lub oglądając telewizję/platformy streamingowe. Chociaż śledzenie kolejnych odcinków ulubionego serialu jest z pewnością jedną z najbardziej odprężających i wciągających form spędzania czasu, to jednak bardzo często zapominamy o tym, że oczy wtedy nie odpoczywają.

Brak systematycznych badań i profilaktycznego nawilżania oczu

Nawet jeśli nie mamy problemów ze wzrokiem i tak warto zapisać się na profilaktyczną wizytę u okulisty, zwłaszcza gdy nasza praca polega na wielogodzinnym korzystaniu z ekranów. Powinno się regularnie sprawdzać stan oraz kondycję oczu. Oczywiście nie można bagatelizować żadnych niepokojących symptomów. Jeśli oczom zaczyna towarzyszyć zaczerwienienie, łzawienie, ból czy suchość, należy skonsultować się z lekarzem. Równie istotne jest pamiętanie o odpowiedniej higienie oczu i profilaktyce, takiej jak nawilżanie kroplami, aby dobry wzrok mógł służyć skutecznie przez długie lata. Oczy nawilżają się naturalnie np. poprzez mruganie, jednak często nie będzie to dla nich wystarczające wsparcie. Gdy mocno skupiamy się na pracy czy nawet oglądaniu filmu, mrugamy po prostu za rzadko. Krople to dobre rozwiązanie dla osób, które wiele godzin spędzają przed komputerem, przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach czy odczuwają zmęczenie oczu.

Uboga dieta w wartości odżywcze

Z pomocą odpowiedniej diety możemy dbać zarówno o sylwetkę, jak i unikać pojawienia się wielu chorób. Warto wiedzieć, że jest także kluczowa, jeśli chodzi o „kondycję” naszego wzroku. Zmęczone oczy można też wspomóc od wewnątrz. Odpowiednio skomponowane posiłki pozwolą dostarczać organizmowi niezbędnych minerałów, witamin (np. A, C i E) czy składników odżywczych, które wzmacniają oczy i jakość widzenia. Podstawą każdej diety powinna być duża ilość warzyw i owoców, które są cennym źródłem niemal wszystkich witamin i minerałów – i mają wpływ na wzrok. Ponadto warto uwzględnić w swojej diecie także produkty bogate w luteinę (np. jarmuż, szpinak, sałata zielona, brokuły, groszek zielony), zeaksantynę (pomarańczowe i zielone warzywa) oraz cynk, który znajdziemy m.in. w rybach, jajach, mięsie czy nasionach dyni lub słonecznika.

Brak ochrony oczu przed promieniowaniem UV

Oddziaływanie promieni słonecznych na oczy może doprowadzić do pojawienia się dolegliwości, takich jak: ból, suchość oczu, pieczenie czy łzawienie. Promieniowanie to przyspiesza również rozwój zaćmy. Dlatego, aby właściwie zabezpieczyć oczy, należy wybrać odpowiednie okulary przeciwsłoneczne. Ich podstawowym zadaniem jest ochrona przed zbyt intensywną ekspozycją na promienie UV. Pamiętajmy, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest ich wybór u optyka niż sięganie po te powszechnie dostępne np. na straganach.