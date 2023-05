Reklama

Uczucie suchości oczu – brzmi niewinnie, jednak pewnie większość z nas choć raz w życiu tego doświadczyła. Zaczerwienienie bądź podrażnienie oczu to częsty objaw spotykający nas na co dzień, który może być spowodowany np. długotrwałą pracą przy komputerze czy korzystaniem ze smartfona. Jak na to reagujemy? Zazwyczaj tarciem oka, co tylko pogarsza sytuację. A jakie objawy jeszcze świadczą o tym, że oczy są przemęczone i wysuszone?

Reklama

Najczęściej będziemy odczuwać dyskomfort, czując jakby coś wpadło nam do oka. Nasze oczy mogą nas piec i zauważymy, że są zaczerwienione. Dodatkowo będziemy odczuwać zmęczenie.

Co może powodować suchość oczu?

Brak odpowiedniego nawilżenia oczu to niestety bardzo duży problem w XXI wieku. Za mało snu, niepełnowartościowa dieta, wielogodzinna praca przy komputerze. Brzmi znajomo, prawda? Nie oszukujmy się – większość z nas niemal każdego dnia spędza dużo czasu przed ekranami urządzeń elektronicznych. Komputerów i telefonów używamy w pracy, ale też odpoczywając. Szybkie tempo życia i nadmierny stres to kolejne czynniki, które negatywnie wpływają na nasz wzrok. Niewielu zdaje sobie z tego sprawę, ale przebywanie w ogrzewanych pomieszczeniach także może wysuszyć nasze oczy.

Reklama

Pomoże dieta?

Zbilansowana dieta jest bardzo korzystna dla wzroku i może pomóc w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Jej stosowanie też pomoże zwiększyć ilość i poprawić skład filmu łzowego, a to on w dużej mierze jest „odpowiedzialny” za ochronę oczu. Istotne jest, żeby dostarczać im witaminy A, B2, C, D i E, ale też np. cynk. Bardzo korzystnie działają także kwasy tłuszczowe omega-3 (w szczególności kwas DHA). Dla utrzymania dobrej kondycji wzroku kluczowe jest dostarczenie tych składników do organizmu. Pamiętajmy też o nawadnianiu się. Spożywajmy co najmniej 2 litry wody z różnych źródeł.

Co powinniśmy jeść, by pomóc naszym oczom?

- Jesteśmy tym, co jemy, więc powinniśmy pomagać naszemu organizmowi, dostarczając mu potrzebne elementy. Warto jeść przede wszystkim ryby morskie, oleje roślinne, ale też orzechy, warzywa i owoce oraz produkty pełnoziarniste. Stosowanie zdrowej i zbilansowanej diety to dobry sposób na utrzymanie zdrowia - mówi Sandra Ataniel, dietetyk.

Dieta, która wspomoże działanie naszych oczu powinna zawierać:

owoce i warzywa. Kluczowe witaminy zawiera m.in. marchew, szpinak, jagody, dynia i mango,

oleje roślinne, orzechy, ryby morskie, jaja i nabiał,

pełnoziarniste pieczywo, brązowy ryż, kasza.

Ponadto warto wiedzieć, że witamina C i E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, a DHA i cynk wspierają utrzymanie prawidłowego widzenia. W przypadku DHA korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg dziennie, które są obecne np. w suplemencie diety Ocuvite Complete.

W jaki sposób jeszcze dbać o dobrą kondycję oczu?

Zdrowa dieta to podstawa utrzymania dobrej kondycji naszych oczu, jednak warto też wyrobić sobie pewne nawyki, które pomogą nam poprawić nasze zdrowie: