Rak trzustki to nowotwów o wyjątkowo złych rokowaniach. W większości przypadków wykrywany jest zbyt późno, przez co wskaźnik przeżywalności jest bardzo niski. Brytyjska lekarka wskazuje jakie objawy powinny skłonić nas do wizyty u lekarza.

Rak trzustki - wyjątkowo niebezpieczny nowotwór Rak trzustki jest jednym z najgroźniejszych nowotworów. Nie występuje zbyt często (pod względem liczby zachorowań w Polsce zajmuje 10. miejsce u mężczyzn i 12. u kobiet), ale ze względu na fakt, że przez długi czas rozwija się bezobjawowo, wykrywany jest w bardzo późnym stadium, już nieoperowalnym, z przerzutami. W Polsce rak trzustki wykrywany jest u kilku tysięcy osób rocznie. 80 proc. chorych z tej grupy podlega już tylko leczeniu paliatywnemu. Tzw. pięcioletnia przeżywalność, jeden z mierników groźności nowotworów, w przypadku tego nowotworu dotyczy niewielkiej części osób. — W przypadku raka trzustki liczba zgonów jest niemal równa liczbie zachorowań. Przeżycia pięcioletnie dotyczą zaledwie 8 — 9 proc. chorych — mówił w rozmowie z serwisem Medexpress dr Leszek Kraj, z Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozwijający się rak trzustki przez długi czas nie daje żadnych objawów, a te, które się pojawiają, mogą być mylone z innymi dolegliwościami, chociażby dotyczącymi układy pokarmowego. Rak trzustki - to mogą być pierwsze objawy Na pierwsze sygnały świadczące o raku trzustki, które powinny skłonić nas do wizyty u lekarza, uwagę zwraca dr Deborah Lee w rozmowie z brytyjskim "Expressem". Mogą się pojawić na skórze i oczach. — Często pierwszym objawem, jaki zauważa osoba cierpiąca na raka trzustki, jest żółtaczka — — mówi lekarka. Żółtaczka, która się objawia - bezboleśnie - zażółceniem skóry i oczu, ciemnym moczem i bladym stolcem. — Żółtaczka zwykle rozwija się powoli, w ciągu tygodni lub miesięcy. Postępujący rak trzustki może blokować drogi żółciowe, utrudniając przepływ żółci z wątroby. Bilirubina, składnik żółci, zamiast przedostawać się do jelit, jest wchłaniana do krwioobiegu — wyjaśnia Lee. W efekcie skóra zaczyna mieć kolor żółto-brązowy, białka oczu również robią się żółte. — Bilirubina zwykle nadaje kupie brązowy kolor. Ponieważ w jelitach jest mniej bilirubiny, kupa staje się blada. Z kolei bilirubina w moczu powoduje, że jest ciemnobrązowy — mówi lekarka. Zaznacza jednocześnie, że nie u każdego pacjenta z rakiem trzustki pojawia żółtaczka, przynajmniej we wczesnym stadium. Dlatego należy zwracać uwagę na inne objawy. Rak trzustki - najczęstsze objawy Tak jak w przypadku wielu innych nowotworów objawem, który powinien nas zaniepokoić, jest utrata masy ciała z nieznanych powodów. Inne sygnały świadczące o raku trzustki to: nudności, wymioty,

wzdęcia i odbijanie,

utrata apetytu,

ból brzucha lub pleców, nasilający się zwłaszcza w pozycji leżącej,

zmiana rytmu wypróżnień,

szybko rozwijająca się cukrzyca z takimi objawami jak częste oddawanie moczu, wzmożone pragnienie, osłabienie i częste infekcje.