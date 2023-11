Pielęgniarki chcą wystawiać recepty na szczepienia

W ubiegłym sezonie infekcyjnym na grupę zachorowało (lub pojawiły się takie podejrzenia) w Polsce prawie 6 mln osób. To najwięcej od prawie 50 lat. Jak podkreślają lekarze, grypa cały czas nie jest traktowana w Polsce należycie poważnie. A to niebezpieczna choroba, ze względu na możliwe, groźne dla zdrowia powikłania. Najlepszym sposobem, aby ich uniknąć, jest szczepienie przeciwko grypie. W Polsce robi to bardzo niewiele osób, zaledwie kilka procent populacji.

Aby poprawić poziom wyszczepienia wśród społeczeństwa, eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych wraz z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych apelują, aby uprawnienia do wystawiania recept na darmowe szczepionki przeciw grypie miały również pielęgniarki.

"Apelujemy o publikację jeszcze w tym jesienno-zimowym sezonie szczepień nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne" – czytamy w liście do wiceministra zdrowia Piotra Brombera.

"Ze względu na ostatnie zmiany, związane ze zniesieniem bariery finansowej, z którą mierzyli się seniorzy, poprzez udostępnienie im darmowych szczepionek przeciwko grypie i pneumokokom w ramach listy "s", w pierwszej kolejności apelujemy o uwzględnienie właśnie tych szczepień w ramach projektowanej nowelizacji rozporządzenia" - piszą pielęgniarki.

Pielęgniarki mogą pomóc w walce z grypą

Pielęgniarki i położne są uprawnione do przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego do szczepienia przeciwko grypie i COVID-19. Na tym jednak się kończy.

- Obowiązujące obecnie przepisy uprawniają nas do samodzielnego kwalifikowania pacjenta do szczepienia przeciw grypie i wykonywania szczepienia — nie mamy jednak możliwości wystawienia recepty w ramach ordynacji. Tymczasem ułatwienie dostępności do szczepień z pewnością przyczyniłoby się do podniesienia poziomu wyszczepialności w kolejnych latach – uważa Katarzyna Kowalska, prezes Stowarzyszenia Pielęgniarek Cyfrowych.

Możliwość wystawiania recept na szczepionki przeciwko grypie nie tylko zwiększyłaby możliwości zaszczepienia, ale także odciążyłaby lekarzy.

– Wirus grypy jest dla nas, a zwłaszcza dla osób z grup ryzyka, śmiertelnie niebezpieczny. Nie możemy go bagatelizować i traktować jak zwykłej choroby przeziębieniowej, bo w przeciwieństwie do przeziębienia po grypie możliwe są groźne powikłania. Jako środowisko ekspertów od lat nakłaniamy Polaków do profilaktycznych szczepień, wskazując korzyści jakie niesie za sobą szczepionka. Nasze apele jednak nie wystarczą – konieczne są również zmiany legislacyjne, które "przybliżą" pacjenta do szczepień – skutecznej broni w walce z wirusem grypy. Wykorzystanie kompetencji pielęgniarek i położnych w walce z epidemią grypy z pewnością przyczyni się do ich popularyzacji – komentuje prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Warto przypomnieć, że uprawnienia do wystawiania recept na darmowe szczepionki przeciwko grypie uzyskali w tym roku farmaceuci.

Szczepionki przeciwko grypie - dla kogo są darmowe?

O szczepieniu przeciwko grypie powinni pomyśleć przede wszystkim seniorzy, kobiety w ciąży, najmłodsze dzieci, osoby zmagające się z chorobami serca, płuc i nerek, a także cukrzycą.

Zaszczepienie w przypadku najstarszych i najmłodszych stało się znacznie łatwiejsze po tym, jak z początkiem września szczepionki znalazły się na listach bezpłatnych leków. Wszystkie trzy szczepionki przeciw grypie dostępne w Polsce w obecnym sezonie (obie podawane we wstrzyknięciu oraz donosowa) są bezpłatne dla dzieci i młodzieży w wieku 2-18 lat, natomiast dla dzieci w wieku 6 miesięcy - 2 lata oraz seniorów bezpłatne są obie szczepionki podawane domięśniowo - Influvac Tetra i Vaxigrip Tetra. Szczepionki Influvac Tetra i Vaxigrip Tetra są również bezpłatne dla kobiet w ciąży.

Refundacja szczepionki Influvac Tetra w 50 proc. dotyczy wszystkich osób mających 18-64 lata, natomiast w przypadku preparatu Vaxigrip Tetra dofinansowanie obejmuje osoby z grup ryzyka mające 18-64 lata.

Do uzyskania bezpłatnej szczepionki lub 50 proc. refundacji konieczna będzie recepta na szczepionkę przeciw grypie wystawiona przez lekarza. W tym pierwszym przypadku receptę może wystawić również farmaceuta.