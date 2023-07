Zakażenie powszechnym wariantem wirusa grypy podczas ciąży może wpływać na odporność dziecka po jego narodzinach – wynika z badań, które zostaną opublikowane w najnowszym numerze magazynu „American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology”. Odkrycie to jest o tyle zaskakujące, że – jak zwracają uwagę naukowcy – grypa nie przenika przez łożysko i nie zakaża bezpośrednio płodu.

Zakażenie grypą podczas ciąży może mieć wpływ na przyszłe pokolenia. Według najnowszych badań wirus typu A może wpłynąć na funkcje immunologiczne w jelitach dzieci. Potwierdzają to badania przeprowadzone na myszach. Ich wyniki zostaną opisane w magazynie naukowym „American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology” – podaje serwis Newswise. Reklama Czy grypa zagraża przyszłej mamie i nienarodzonemu dziecku? Wirus grypy typu A jest powszechnym patogenem atakującym ptaki i niektóre ssaki, w tym także ludzi. Powoduje infekcję układu oddechowego. Typowe objawy zakażenia obejmują ból gardła, kaszel, kichanie, bóle części ciała oraz gorączkę. Wirus ten może również prowadzić do poważnych komplikacji w ciąży, a w niektórych przypadkach – przy ciężkim przebiegu infekcji – prowadzić do śmierci. Mimo że grypa typu A nie przenika przez łożysko i nie zakaża bezpośrednio płodu, zdarza się również, że kobietom w ciąży zakażonym wirusem grozi przedwczesny poród i urodzenie dzieci o niskiej masie. Reklama Choć skutki zakażenia wirusem grypy typu A u kobiet w ciąży są znane nauce, dotychczasowe badania nie pozwalały na określenie, jak grypa może wpływać na nowonarodzone dzieci i na późniejszy stan ich zdrowia. METEOPATIA nie jest chorobą, ale może nasilać dolegliwości. Kto najbardziej cierpi? Zobacz również Nowy stan wiedzy na ten temat przynosi publikacja w magazynie naukowym „American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology”. W ramach tych badań naukowcy prześledzili skutki zakażenia myszy wirusem grypy typu A. Poddali analizie próbki tkanki limfoidalnej związanej z jelitami, odpowiedzialnej między innymi za stan odporności organizmu. Uczeni odnotowali, jak czytamy w artykule, wzrost liczby białych krwinek w kątnicy, czyli wyrostku robaczkowym, zwiększony poziom białek prozapalnych, które towarzyszą stanom zapalnym, oraz aktywność komórek CD4 T odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną, występujących w jelicie cienkim. Grypa zmienia mikrobiom jelitowy płodu? Naukowcy nie są jeszcze pewni, w jaki sposób wirus grypy typu A wpływa na nienarodzone dziecko, kiedy zakażeniu ulega matka, zwłaszcza że patogen ten nie jest w stanie pokonać bariery łożyska. Podejrzewają jednak istnienie mechanizmu między aktywacją układu immunologicznego u matki zakażonej grypą a zmianą mikrobiomu w jelitach u potomstwa. Dalsze badania – jak możemy przeczytać w omówieniu artykułu z „American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology” – być może pozwolą zrozumieć funkcjonowanie tego mechanizmu i wpływ zakażenia wirusem grypy u matki na kształtowanie się odporności u nienarodzonych dzieci. Kamila Szewczyk Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję