- Karmiąc piersią, zapewniasz dziecku najlepsze warunki rozwoju. To bezcenny dar, który możesz podarować już od pierwszych chwil życia - wskazuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wyłączne karmienie piersią zalecane jest przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka. Pokarm kobiecy ma unikalne właściwości. Zawiera wszystko, co jest potrzebne, by dziecko rozwijało się prawidłowo w pierwszym okresie życia. Jego skład dostosowuje się do potrzeb rosnącego malucha.

- Twój pokarm to najlepszy i najzdrowszy sposób żywienia nowonarodzonego dziecka. Mleko matki: to prawdziwa bomba wartościowych składników odżywczych i witamin; zmniejsza ryzyko wystąpienia w przyszłości alergii, cukrzycy i otyłości; ma unikalny, indywidualnie dopasowany skład; zmniejsza ryzyko występowania infekcji układu oddechowego i pokarmowego; buduje odporność od pierwszych chwil życia; wspiera rozwój mózgu i układu nerwowego - czytamy w materiałach edukacyjnych NFZ.

Mleko mamy zawiera wszystkie niezbędne, a ponadto łatwo przyswajalne składniki: białka, tłuszcze, cholesterol, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, cukry, niezbędne minerały wszystkie witaminy, z których jedynie witaminy D i K występują w małych stężeniach.

Karmienie piersią ma ogromne znaczenie dla przyszłości niemowlęcia: zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób, alergii i infekcji, wzmacnia odporność organizmu, nawet w dorosłym życiu.

- Karmiąc piersią, zmniejszasz u swojego dziecko ryzyko: otyłości, cukrzycy, infekcji – głównie układu pokarmowego, oddechowego i moczowego, a także zapalenia ucha i innych ogólnych zakażeń, martwiczego zapalenia jelit oraz posocznicy – jeśli Twoje dziecko urodziło się przedwcześnie, wielu chorób przewlekłych i niezakaźnych takich jak alergia, astma, nadciśnienie, rozwoju niektórych nowotworów, nagłej śmierci łóżeczkowej, hospitalizacji w pierwszym roku życia dziecka i związanego z nim stresu. Podczas karmienia piersią dziecko ćwiczy mięśnie twarzy i jamy ustnej. To pozytywnie wpłynie na jego rozwój mowy - czytamy.

NFZ wskazuje też na zalety karmienia piersią dla matki. - Karmiąc piersią, zmniejszasz u siebie ryzyko: raka sutka oraz raka jajników, krwotoku poporodowego, niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza, rozwoju osteoporozy w starszym wieku - podano. - Dzięki karmieniu także: rozwijasz silną więź z dzieckiem, szybciej zgubisz zbędne kilogramy, poprawisz swoją kondycję fizyczną - dodano.

- W pierwszych dniach po porodzie karm dziecko piersią tak często, jak to tylko możliwe. Pamiętaj: karmienie według potrzeb to najlepszy, zalecany sposób żywienia; na początku karm nie mniej niż 8 razy na dobę, najlepiej 10-12 razy ( w tym 1-2 karmienia powinny wypaść w nocy); w okresie stabilizacji laktacji liczba karmień, zarówno w dzień, jak i w nocy, może być jednak znacznie większa; przez pierwsze pół roku nie podawaj dziecku nic innego poza pokarmem matki; od 7 miesiąca życia dziecka karm piersią około 6-8 razy na dobę - zaleca NFZ.

- Choć karmienie piersią to jedna z najbardziej naturalnych czynności, może wymagać wprawy. Przyjmij wygodną pozycję i właściwe przystaw dziecko do piersi. Dzięki temu dziecko: ssie efektywnie, pobiera odpowiednią ilość pokarmu, jednocześnie stymuluje i podtrzymuje laktację - zaznaczono.

Materiały edukacyjne, przygotowane przez ekspertów NFZ dotyczące karmienia piersią, są do pobrania pod adresem:https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_oddzialow/szp_31.05.2023_karmienie-piersia.pdf

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że od 1993 roku, między 26 maja a 1 czerwca obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Promocji Karmienia Piersią. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ogolnopolski-tydzien-promocji-karmienia-piersia,8209.html

W ramach cyklicznej akcji "Środa z Profilaktyką" Narodowy Fundusz Zdrowia zajmuje się różnymi aspektami zdrowia.

Materiały edukacyjne przygotowane w ramach akcji "Środa z Profilaktyką" są dostępne bezpłatnie na kanale YouTube Akademia NFZ, Facebooku Akademia NFZ i na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow.