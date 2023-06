Jak podają autorzy nowej pracy opublikowanej w piśmie „Archives of Disease in Childhood”, już wcześniejsze badania wskazywały na korzystny wpływ karmienia piersią w niemowlęctwie na późniejsze rezultaty szkolne. Jednak takie projekty badawcze były relatywnie rzadkie, a do tego większość nie uwzględniała dodatkowych czynników, które mogły wpłynąć na wyniki.

Aby temu zaradzić, eksperci z University of Oxford przeanalizowali dane na temat brytyjskich dzieci uczestniczących w Millennium Cohort Study. W projekcie tym wzięły dzieci urodzone w latach 2000-2002, badane w wieku 3, 5, 7, 11, 14, 17 i 22 lat.

Opisane teraz badanie opiera się na grupie 5 tys. dzieci uczestniczących w tym programie. Niecałe 33 proc. z nich nigdy nie było karmione piersią, a pozostałe było, ale przez różny czas. Tylko 9,5 proc. było karmionych przez co najmniej przez 12 miesięcy.

Badano wyniki standardowych egzaminów z zakresu szkoły średniej ustanowionych przez English Department of Education oraz egzaminy General Certificate of Secondary Education (GCSEs) z języka angielskiego i matematyki. Analizowano również wynik ogólny (Attainment 8), który jest sumą wszystkich zdawanych przez dzieci egzaminów GCSEs.

Jak wskazały wyniki analizy, dłuższe naturalne karmienie przez matkę wiązało się z lepszymi wynikami w szkole. Tylko około jednej piątej (19,2 proc.) dzieci, które były karmione piersią przez co najmniej 12 miesięcy, nie zdało egzaminu GCSE z języka angielskiego, w porównaniu do 41,7 proc. tych, które nigdy nie były karmione piersią.

Jednocześnie 28,5 proc. tych, które były karmione piersią przez co najmniej 12 miesięcy osiągnęło wysoką ocenę (A i A*), w porównaniu do 9,6 proc. dzieci niekarmionych piersią.

W przypadku egzaminu GCSE z matematyki, tylko 23,7 proc. dzieci, które były karmione piersią przez co najmniej 12 miesięcy, nie zdało testu, w porównaniu do 41,9 proc. tych, które nigdy nie były karmione piersią.

Natomiast 31,4 proc. dzieci karmionych piersią przez co najmniej 12 miesięcy osiągnęło wysoką ocenę (A i A*), w porównaniu do 11 proc. niekarmionych piersią dzieci.

Po uwzględnieniu dodatkowych czynników potencjalnie wpływających na wynik, okazało się, że w porównaniu z dziećmi, które nigdy nie były karmione piersią, dzieci karmione w ten sposób przez co najmniej 12 miesięcy miały o 39 proc. większe prawdopodobieństwo uzyskania wysokiej oceny w obu egzaminach i o 25 proc. mniejsze prawdopodobieństwo niezdania egzaminu z języka angielskiego.

Dodatkowo, dzieci karmione piersią przez dłuższy czas miały lepsze ogólne wyniki w egzaminach GCSE (wyższy wynik Attainment 8) w porównaniu z tymi, które karmione piersią nie były nigdy.

Co istotne, autorzy badania wzięli pod uwagę wpływ ewentualnych czynników pobocznych, takich jak status społeczno-ekonomiczny rodziny czy inteligencja matek.

- Długość karmienia piersią wiązała się z poprawą wyników edukacyjnych u dzieci w wieku 16 lat mieszkających w Anglii, po uwzględnieniu istotnych czynników dodatkowych – podsumowują naukowcy.

- Jednak efekt ten miał umiarkowaną skalę i może być podatny na jeszcze inne, nieuwzględnione czynniki. Karmienie piersią powinno nadal być promowane, ponieważ potencjalna poprawa szkolnych osiągnięć stanowi tylko jedną z jego potencjalnych korzyści – dodają.