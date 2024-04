Najgorszy składnik śniadania

Typowe angielskie śniadanie składa się z kilku elementów. To najczęściej są jajka sadzone, podsmażone plastry boczku, kiełbaski, kaszanka, fasola w sosie pomidorowym (po bretońsku), grillowane plasterki pomidora i pieczarki. Do tego nieodzowne tosty, czyli kromki chleba przyrządzone w tosterze lub podsmażone na patelni, z odrobiną masła.

Okazuje się, że największe wątpliwości wśród dietetyków budzi ten ostatni składnik. Zresztą nie jest on domeną jedynie brytyjskiego śniadania. Tosty do różnych wersji śniadań oferuje bardzo wiele lokali w Polsce, sami w domu też lubimy przyrządzić sobie pieczywo w ten sposób.

Daniel Herman, ekspert ds. żywienia i założyciel firmy Bio-Synergy, w rozmowie z serwisem Express.co.uk podkreśla, że to najbardziej niezdrowy element śniadania i zaleca jego pominięcie lub zastąpienie czymś innym.

- Śniadanie to zdecydowanie mój ulubiony posiłek, a pełne śniadanie angielskie to prawdziwa uczta, jednak ma pewne wady. Pozycją, którą śmiało można pominąć w tym zestawie, jest smażony chleb - mówi.

Choć podsmażenie czy podpieczenie chleba sprawi, że wygląda atrakcyjnie, jest smaczniejszy i przyjemnie chrupie, to jednak odejmuje mu wartości odżywczych. A dodanie jeszcze do tego masła sprawi, że stanie się bombą kaloryczną i prostą drogą do przyrostu masy ciała i otyłości.

Wyrzuć tosty z talerza albo zamień na coś zdrowszego

- Smażenie chleba na maśle dodaje tej potrawie sporą ilość tłuszczów nasyconych, co może skutkować zwiększonym ryzykiem chorób serca i wysokim poziomem cholesterolu. Smażony chleb dostarcza nam bardzo mało składników odżywczych w porównaniu do chleba pełnoziarnistego lub innych zdrowszych alternatyw. Brakuje w nim błonnika, witamin i minerałów niezbędnych dla poprawy stanu naszego zdrowia - wylicza.

Herman ostrzega, że dieta zawierająca smażone produkty, także smażone pieczywo, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia, udaru mózgu i innych przewlekłych schorzeń. Wysoka temperatura i tłuszcz używany podczas smażenia sprawiają też, że zmniejsza się wartość obecnych w chlebie składników spożywczych.

Według dietetyka najzdrowsze składniki angielskiego śniadania to jajka, pomidory, pieczarki i fasolka po bretońsku.

A jeśli chodzi o tosty, to radzi zamienić ja na chleb pełnoziarnisty niepoddawany obróbce cieplnej. Ma znacznie większą zawartość błonnika i składników odżywczych w porównaniu do białego chleba. A zamiast masła do smarowania można wykorzystać awokado, bogate w zdrowe tłuszcze, witaminy i minerały.