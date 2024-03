Zbliża się Wielkanoc, a to czas, gdy zużycie majonezu w polskich domach znacznie wzrasta. No bo jak tu wyobrazić sobie jajka bez tego dodatku? Chyba każdy ma swoją ulubioną markę, a jak wygląda sprawa składu i wartości odżywczych najpopularniejszych majonezów w polskich sklepach? Sprawdziliśmy to.