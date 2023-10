Kasztan jadalny, czyli Castanea sativa, to gatunek drzewa z rodziny bukowatych. Pochodzi z regionu Morza Śródziemnego, ale kasztany jadalne są uprawiane w wielu częściach Europy, Azji i Ameryki Północnej. W Europie są szczególnie popularne we Włoszech, Hiszpanii, Francji i Portugalii. W Azji są uprawiane w takich krajach jak Turcja, Iran czy Korea. Ponieważ kasztany jadalne lubią ciepło i słońce, w Polsce rosną przede wszystkim na południu, w miejscach osłoniętych od silnego wiatru i mrozu.

Kasztany jadalne są bardzo zdrowe. To bogate źródło białka, błonnika, witamin i minerałów. Są również bogatym źródłem witaminy C. Dzięki wysokiej zawartości błonnika kasztany jadalne mogą pomóc w poprawie trawienia i regulacji poziomu cukru we krwi, pomagają również obniżyć poziom cholesterolu. Są także popularnym składnikiem w wielu kuchniach na całym świecie. Dobrze smakują pieczone, gotowane, smażone, można ich także używać do przygotowania zup, sosów, deserów i wielu innych potraw.

Przykładowe wartości odżywcze na 100 g kasztanów jadalnych:

kalorie: około 213 kcal;

białko: około 2 g;

tłuszcz: około 2,2 g;

węglowodany: około 45 g;

błonnik: około 8,1 g;

cukry: około 10 g.

Kasztany są również bogatym źródłem wielu witamin i minerałów:

witamina C: około 43 mg (około 72 proc. zalecanego dziennego spożycia);

tiamina (witamina B1): około 0,2 mg;

ryboflawina (witamina B2): około 0,2 mg;

niacyna (witamina B3): około 1,3 mg;

witamina B6: około 0,4 mg;

kwas foliowy: około 34 µg;

potas: około 518 mg;

żelazo: około 1,3 mg;

magnez: około 32 mg.

Dlaczego warto jeść kasztany jadalne?

Korzyści zdrowotne wynikające z jedzenia kasztanów jadalnych:

Dobrze wpływają na serce. Kasztany zawierają stosunkowo niewiele tłuszczów nasyconych, które mogą przyczyniać się do chorób serca. Mają za to dużo potasu, który pomaga regulować ciśnienie krwi, a błonnik może pomóc obniżyć poziom cholesterolu.

Kasztany zawierają stosunkowo niewiele tłuszczów nasyconych, które mogą przyczyniać się do chorób serca. Mają za to dużo potasu, który pomaga regulować ciśnienie krwi, a błonnik może pomóc obniżyć poziom cholesterolu. Wspierają układ trawienny. Wysoka zawartość błonnika w kasztanach pomaga regulować pracę jelit, między innymi zapobiegając zaparciom.

Poprawiają pracę układu nerwowego. Kasztany są dobrym źródłem witamin z grupy B, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

Wspierają układ odpornościowy. Kasztany są bogate w witaminę C, która jest kluczowa dla zdrowego układu odpornościowego.

Pomagają kontrolować poziom cukru we krwi. Tak działa błonnik zawarty w kasztanach jadalnych. To może z kolei być korzystne dla osób z cukrzycą.

Wzmacniają kości. Kasztany dostarczają cennych minerałów, które są ważne dla zdrowia kości. Chodzi między innymi o magnez.

Poprawiają wzrok. Kasztany są źródłem luteiny i zeaksantyny, antyoksydantów, które mogą pomóc chronić oczy przed uszkodzeniami i różnymi chorobami, takimi jak zaćma i zwyrodnienie plamki żółtej.

Wspierają zdrowie skóry. Witamina C w kasztanach jest niezbędna do produkcji kolagenu, białka, które pomaga utrzymać skórę jędrną i zdrową.

Pomagają usprawnić pracę mózgu. Witaminy z grupy B w kasztanach wpływają korzystnie na funkcje mózgu i wspierają zdrowie psychiczne.

Przygotowanie kasztanów jadalnych (Castanea sativa) do spożycia jest dość proste.

Przepis na gotowane kasztany

Najpierw musisz dokładnie umyć kasztany. Następnie, używając ostrego noża, naciąć każdego kasztana. To jest ważne, ponieważ zapobiega pękaniu kasztanów podczas gotowania. Następnie ugotuj je na parze (około 15-20 minut) lub w wodzie (około 30 minut). Kasztany po ugotowaniu powinny być miękkie. Możesz je obrać i zjeść na ciepło albo dodać do różnych potraw.

Przepis na pieczone kasztany

Dokładnie umyj kasztany. Natnij kasztany nożem. Upewnij się, że nacięcie jest wystarczająco duże, aby para mogła uciec podczas pieczenia. To zapobiega pękaniu kasztanów. Rozgrzej piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Rozłóż kasztany na blasze do pieczenia, nacinaną stroną do góry. Posyp je solą do smaku. Piecz kasztany przez około 20-30 minut, lub do momentu, gdy skórka zacznie się otwierać i miąższ będzie miękki. Wyjmij kasztany z piekarnika i pozwól im ostygnąć przez kilka minut przed podaniem.

Smacznego!