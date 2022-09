Tłuszcze trans to określenie stosowane dla nienasyconych kwasów tłuszczowych, w których budowie obecne są wiązania chemiczne typu trans. Tłuszcze trans rzadko występują naturalnie (na przykład w mleku czy w mięsie przeżuwaczy). Dzięki dodawaniu tłuszczów trans produkcja żywności staje się łatwiejsza oraz tańsza, a artykuły spożywcze mogą mieć dłuższą datę przydatności do spożycia. Przykładem takiej żywności mogą być margaryna, wyroby cukiernicze, fast food czy zupy w proszku.

Jest wiele dowodów na to, że spożywanie tłuszczów trans wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób serca.

W ostatnich dziesięcioleciach Dania doświadczyła znacznego zmniejszenia śmiertelności z powodu chorób serca i naczyń (CVD). Jak wynika z nowych badań, wprowadzony w tym kraju w roku 2003 zakaz stosowania sztucznych tłuszczów trans (rozporządzenie z marca 2003 r.) uratował w ciągu 16 lat życie niemal 1200 osób z chorobami serca.

Celem badania przeprowadzonego przez naukowców z uniwersytetu w Kopenhadze, Duńskiego Uniwersytetu Technicznego oraz brytyjskiego University of Liverpool było określenie korzyści zdrowotnych wynikających z duńskich przepisów dotyczących zawartości tłuszczów trans w żywności, poprzez ilościowe określenie względnego udziału zmian w spożyciu, innych czynników ryzyka i sposobów leczenia w spadku umieralności z powodu choroby niedokrwiennej serca (CHD) w latach 1991-2007.

Uczestnikami byli dorośli w wieku 25–84 lat mieszkający w Danii w 1991 i 2007 roku, podzieleni według kwintyli społeczno-ekonomicznych. Główną miarą wyników było zapobieganie lub odroczenie zgonów z powodu chorób serca.

Średnie spożycie energii związane z tłuszczami nasyconymi zmniejszyło się dziesięciokrotnie w latach 1991-2007, spadając z 1,1 proc. do 0,1 proc. u mężczyzn i z 1,0 proc. do 0,1 proc. u kobiet. Zmniejszeniu spożycia tłuszczów trans można przypisać około 1191 mniej zgonów z powodu chorób układu krążenia, co stanowi około 11 proc. ogólnego spadku śmiertelności o 11 100 zaobserwowanego w tym okresie. Największy spadek śmiertelności zaobserwowano wśród najuboższych.

Zdaniem autorów przyjęcie duńskiego podejścia regulacyjnego także w innych krajach mogłoby znacznie zmniejszyć śmiertelność z powodu chorób układu krążenia.