Dziennik Gazeta Prawana logo

Czy efekt jo-jo naprawdę szkodzi? Nowe badania podważają popularne przekonania

Patryk Rozmus
wczoraj, 10:53
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Czy efekt jo-jo naprawdę szkodzi? Nowe badania podważają popularne przekonania
Czy efekt jo-jo naprawdę szkodzi? Nowe badania podważają popularne przekonania/ShutterStock
Przez lata efekt jo-jo był przedstawiany jako jeden z największych problemów związanych z odchudzaniem. Wielu pacjentów słyszało, że cykliczne chudnięcie i ponowne tycie może „zniszczyć metabolizm”, prowadzić do utraty mięśni, a nawet zwiększać ryzyko cukrzycy czy chorób serca. Tymczasem najnowsza analiza opublikowana w The Lancet Diabetes & Endocrinology pokazuje, że wiele z tych obaw może być przesadzonych.

Czym właściwie jest efekt jo-jo?

Efekt jo-jo, nazywany również cyklicznymi wahaniami masy ciała, oznacza naprzemienne okresy utraty kilogramów i ich ponownego odzyskiwania. Zjawisko to jest bardzo częste szczególnie u osób z nadwagą i otyłością, które wielokrotnie podejmują próby redukcji masy ciała.

Do tej pory powszechnie uważano, że takie wahania są bardziej szkodliwe niż utrzymywanie stałej nadwagi. Jednak autorzy nowej publikacji prof. Faidon Magkos oraz prof. Norbert Stefan przeanalizowali dostępne badania i doszli do innych wniosków.

Co pokazują najnowsze badania?

Naukowcy ocenili wyniki badań obserwacyjnych, randomizowanych badań klinicznych oraz eksperymentów prowadzonych na zwierzętach. Analizowano m.in.:

  • wpływ efektu jo-jo na skład ciała,
  • tempo metabolizmu,
  • utratę masy mięśniowej,
  • gospodarkę glukozową,
  • ryzyko chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych.

Wniosek okazał się zaskakująco jednoznaczny: brak przekonujących dowodów, że samo cykliczne chudnięcie i tycie powoduje trwałe szkody zdrowotne.

Badacze podkreślają, że po uwzględnieniu takich czynników jak wiek, istniejące choroby czy stopień otyłości, negatywny wpływ efektu jo-jo w dużej mierze przestaje być widoczny.

Czy efekt jo-jo niszczy metabolizm?

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że wielokrotne odchudzanie prowadzi do trwałego „spowolnienia metabolizmu”. Tymczasem analiza nie wykazała spójnych dowodów na to, że efekt jo-jo powoduje długotrwałe obniżenie tempa przemiany materii lub nieproporcjonalną utratę mięśni. W większości przypadków osoby, które odzyskiwały wagę, wracały do podobnego składu ciała jak przed odchudzaniem, a nie do stanu gorszego.

Odzyskanie kilogramów to nie to samo co pogorszenie zdrowia

Eksperci zwracają uwagę na bardzo ważne rozróżnienie. Ponowny przyrost masy ciała rzeczywiście może cofnąć korzyści wynikające z odchudzania, takie jak: poprawa poziomu glukozy, obniżenie ciśnienia tętniczego, poprawa profilu lipidowego. Nie oznacza to jednak, że organizm znajduje się w gorszym stanie niż przed rozpoczęciem redukcji masy ciała. Innymi słowy, utrata części korzyści zdrowotnych nie jest równoznaczna z wyrządzeniem szkody.

Co naprawdę zwiększa ryzyko metaboliczne?

Autorzy publikacji podkreślają, że głównym czynnikiem zwiększającym ryzyko cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych pozostaje nadmierna ilość tkanki tłuszczowej, a nie same wahania masy ciała. To ważna informacja dla pacjentów, którzy obawiają się kolejnych prób odchudzania z powodu lęku przed efektem jo-jo.

Znaczenie dla nowoczesnego leczenia otyłości

Temat jest szczególnie aktualny w dobie rosnącej popularności leków stosowanych w leczeniu otyłości, takich jak agoniści GLP-1. Terapie te często prowadzą do znacznej utraty masy ciała, jednak po odstawieniu leczenia część pacjentów ponownie przybiera na wadze.

Zdaniem autorów nie należy interpretować tego jako dowodu na szkodliwość leczenia. Nawet czasowa redukcja masy ciała może przynosić okresową poprawę zdrowia metabolicznego i jakości życia.

Ważny przekaz dla pacjentów

Eksperci podkreślają, że osoby z nadwagą lub otyłością nie powinny rezygnować z prób redukcji masy ciała wyłącznie z obawy przed efektem jo-jo. Aktualne dowody naukowe nie potwierdzają tezy, że dieta jo-jo „niszczy metabolizm”. Wręcz przeciwnie, podejmowanie prób poprawy zdrowia, nawet jeśli nie zawsze kończy się trwałym sukcesem, może przynosić realne korzyści.

Źródło: Deutsches Zentrum für Diabetesforschung

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: odchudzaniemetabolizmefekt jo-jo
Powiązane
Jaja mogą zmniejszać ryzyko choroby Alzheimera – wyniki wieloletniego badani
Jaja mogą zmniejszać ryzyko choroby Alzheimera – wyniki wieloletniego badani
Czy kawa odwadnia organizm? Jak kofeina wpływa na równowagę płynów w organizmie
Dlaczego mechanizm ziewania jest zaraźliwy? Czy dotlenia mózg? A może go chłodzi? Naukowcy wciąż szukają odpowiedzi
Patryk Rozmus
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCzy efekt jo-jo naprawdę szkodzi? Nowe badania podważają popularne przekonania »
Zobacz
|
Jak wybielić firanki w pralce?
Zanim włożę firanki do pralki, wsypuję do bębna 3 łyżki tego proszku. Najlepszy sposób na idealnie białe firanki, bez sody oczyszczonej i proszku do prania. Jak prać firanki?
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Pylon cenowy na stacji Orlen w połowie maja. Widoczne ceny paliw: benzyna 95 za 6,37 zł/l, diesel Efecta za 6,79 zł/l, LPG za 3,76 zł/l oraz Verva diesel za 6,82 zł/l
Od poniedziałku zmiana cen paliw. Tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla w połowie maja. Oto najnowsze zestawienie
Fiat Pandina wnętrze
Oto nowy Fiat za 54 900 zł. Spala 5 l na 100 km. Chińczycy bez szans
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 19 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Donald Trump wirtualnie na uroczystości zawierzenia Ameryki Bogu
Ameryka zawierzona Bogu. Trump czytał Biblię wirtualnie, bo był na polu golfowym
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj