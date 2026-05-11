Jaja mogą zmniejszać ryzyko choroby Alzheimera – wyniki wieloletniego badani

Nawet jedno jajko dziennie może mieć znaczenie

Analiza wykazała, że spożywanie jednego jajka dziennie przez co najmniej pięć dni w tygodniu wiązało się z obniżeniem ryzyka choroby Alzheimera nawet o 27% w porównaniu z osobami, które nie jadły jaj wcale. Korzyści obserwowano również przy mniejszym spożyciu. Osoby jedzące jaja od 1 do 3 razy w miesiącu miały o 17% niższe ryzyko zachorowania, natomiast spożywanie jaj od 2 do 4 razy tygodniowo wiązało się z redukcją ryzyka o 20%. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Journal of Nutrition.

Dlaczego jaja mogą wspierać zdrowie mózgu?

Naukowcy podkreślają, że jaja są źródłem wielu składników odżywczych istotnych dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

Szczególne znaczenie przypisuje się:

cholinie – substancji niezbędnej do produkcji acetylocholiny, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego m.in. za pamięć i procesy uczenia się,

luteinie i zeaksantynie – przeciwutleniaczom wspierającym funkcje poznawcze i ograniczającym stres oksydacyjny,

kwasom tłuszczowym omega-3 – wspomagającym pracę mózgu,

fosfolipidom obecnym w żółtkach – ważnym dla prawidłowego działania receptorów neuroprzekaźników.

Według autorów badania właśnie połączenie tych składników może odpowiadać za ochronny wpływ jaj na funkcje poznawcze.

Badanie obejmowało ponad 40 tysięcy osób

Badanie przeprowadzono w ramach projektu Adventist Health Study-2. Analizą objęto około 40 tysięcy uczestników, a średni okres obserwacji wynosił ponad 15 lat. Przypadki choroby Alzheimera identyfikowano na podstawie dokumentacji medycznej i danych Medicare. Naukowcy oceniali zarówno bezpośrednie spożycie jaj – np. w postaci jajecznicy, jaj gotowanych czy smażonych – jak również obecność jaj w produktach przetworzonych i wypiekach.

Umiar i zbilansowana dieta nadal pozostają kluczowe

Autorzy badania zaznaczają, że wyniki nie oznaczają, iż same jaja chronią przed chorobą Alzheimera. Istotne znaczenie ma całokształt stylu życia i sposób odżywiania. Badacze podkreślają, że umiarkowane spożycie jaj powinno być elementem zdrowej, dobrze zbilansowanej diety bogatej w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste i zdrowe tłuszcze. Eksperci zwracają również uwagę, że uczestnicy badania – należący do społeczności Adwentystów Dnia Siódmego – generalnie prowadzili zdrowszy styl życia niż przeciętna populacja, co również mogło mieć wpływ na wyniki.

Coraz więcej dowodów na rolę diety w profilaktyce demencji

Choroba Alzheimera pozostaje najczęstszą przyczyną otępienia na świecie. Choć nie istnieje skuteczna metoda całkowitego zapobiegania chorobie, coraz więcej badań wskazuje, że odpowiednia dieta, aktywność fizyczna i kontrola czynników ryzyka sercowo-naczyniowego mogą wspierać ochronę funkcji poznawczych wraz z wiekiem. Nowe wyniki stanowią kolejny argument za tym, że codzienne wybory żywieniowe mogą mieć znaczenie dla zdrowia mózgu w późniejszych latach życia.

Źródło: Loma Linda University Health