Dziennik Gazeta Prawana logo

Jaja mogą zmniejszać ryzyko choroby Alzheimera – wyniki wieloletniego badani

Patryk Rozmus
wczoraj, 10:18
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Jaja mogą zmniejszać ryzyko choroby Alzheimera – wyniki wieloletniego badani
Jaja mogą zmniejszać ryzyko choroby Alzheimera – wyniki wieloletniego badani/Shutterstock
Regularne spożywanie jaj może wiązać się z niższym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera u osób starszych – wynika z najnowszego badania naukowców z Loma Linda University Health. Badacze zaobserwowali, że osoby po 65. roku życia, które częściej spożywały jaja, rzadziej otrzymywały diagnozę tej choroby neurodegeneracyjnej.

Nawet jedno jajko dziennie może mieć znaczenie

Analiza wykazała, że spożywanie jednego jajka dziennie przez co najmniej pięć dni w tygodniu wiązało się z obniżeniem ryzyka choroby Alzheimera nawet o 27% w porównaniu z osobami, które nie jadły jaj wcale. Korzyści obserwowano również przy mniejszym spożyciu. Osoby jedzące jaja od 1 do 3 razy w miesiącu miały o 17% niższe ryzyko zachorowania, natomiast spożywanie jaj od 2 do 4 razy tygodniowo wiązało się z redukcją ryzyka o 20%. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Journal of Nutrition.

Dlaczego jaja mogą wspierać zdrowie mózgu?

Naukowcy podkreślają, że jaja są źródłem wielu składników odżywczych istotnych dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

Szczególne znaczenie przypisuje się:

  • cholinie – substancji niezbędnej do produkcji acetylocholiny, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego m.in. za pamięć i procesy uczenia się,
  • luteinie i zeaksantynie – przeciwutleniaczom wspierającym funkcje poznawcze i ograniczającym stres oksydacyjny,
  • kwasom tłuszczowym omega-3 – wspomagającym pracę mózgu,
  • fosfolipidom obecnym w żółtkach – ważnym dla prawidłowego działania receptorów neuroprzekaźników.

Według autorów badania właśnie połączenie tych składników może odpowiadać za ochronny wpływ jaj na funkcje poznawcze.

Badanie obejmowało ponad 40 tysięcy osób

Badanie przeprowadzono w ramach projektu Adventist Health Study-2. Analizą objęto około 40 tysięcy uczestników, a średni okres obserwacji wynosił ponad 15 lat. Przypadki choroby Alzheimera identyfikowano na podstawie dokumentacji medycznej i danych Medicare. Naukowcy oceniali zarówno bezpośrednie spożycie jaj – np. w postaci jajecznicy, jaj gotowanych czy smażonych – jak również obecność jaj w produktach przetworzonych i wypiekach.

Umiar i zbilansowana dieta nadal pozostają kluczowe

Autorzy badania zaznaczają, że wyniki nie oznaczają, iż same jaja chronią przed chorobą Alzheimera. Istotne znaczenie ma całokształt stylu życia i sposób odżywiania. Badacze podkreślają, że umiarkowane spożycie jaj powinno być elementem zdrowej, dobrze zbilansowanej diety bogatej w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste i zdrowe tłuszcze. Eksperci zwracają również uwagę, że uczestnicy badania – należący do społeczności Adwentystów Dnia Siódmego – generalnie prowadzili zdrowszy styl życia niż przeciętna populacja, co również mogło mieć wpływ na wyniki.

Coraz więcej dowodów na rolę diety w profilaktyce demencji

Choroba Alzheimera pozostaje najczęstszą przyczyną otępienia na świecie. Choć nie istnieje skuteczna metoda całkowitego zapobiegania chorobie, coraz więcej badań wskazuje, że odpowiednia dieta, aktywność fizyczna i kontrola czynników ryzyka sercowo-naczyniowego mogą wspierać ochronę funkcji poznawczych wraz z wiekiem. Nowe wyniki stanowią kolejny argument za tym, że codzienne wybory żywieniowe mogą mieć znaczenie dla zdrowia mózgu w późniejszych latach życia.

Źródło: Loma Linda University Health

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: zdrowa dietajajazapobiec demencji
Powiązane
Czy węglowodany sprzyjają tyciu? Nowe spojrzenie na rolę pszenicy i chleba w diecie
Czy węglowodany sprzyjają tyciu? Nowe spojrzenie na rolę pszenicy i chleba w diecie
Wysokie spożycie mięsa a ryzyko demencji – znaczenie genów i diety
Wysokie spożycie mięsa a ryzyko demencji – znaczenie genów i diety
Post przerywany - czy naprawdę działa? Nowe badania podważają popularną metodę odchudzania
Patryk Rozmus
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraJaja mogą zmniejszać ryzyko choroby Alzheimera – wyniki wieloletniego badani »
Zobacz
|
800 zł 800+ 800 plus pieniądze złotówki
800 plus dla seniora. Będzie dodatek do emerytury za wychowanie dzieci?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj