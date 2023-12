Zwierzęta, w tym koty, mogą przenosić różne choroby. Najbardziej znanymi chorobami odzwierzęcymi przenoszonymi przez koty są toksoplazmoza, chlamydia felis czy felid herpeswirus (FHV-1). Co to jest gorączka kociego pazura i jakie są jej objawy?

Co powoduje chorobę kociego pazura?

Chorobą kociego pazura można zarazić się przez zadrapanie, ugryzienie lub polizanie przez zakażone zwierzę. CSD (od angielskiego cat scratch disease) wywołana jest przez bakterię Bartonella henselae. Choć może się wydawać, że kot jest zdrowy, może przenosić on bakterie w swoich pazurach lub ślinie.

Choroba kociego pazura. Jakie ma objawy?

Choroba kociego pazura ma najczęściej łagodny przebieg. W początkowej fazie przebiega zazwyczaj bezobjawowo. Nieraz, w pierwszych dniach od zadrapania, można zauważyć w miejscu wniknięcia bakterii zmianę skórną. Po około 2 tygodniach może pojawić się bolesne, jednostronne powiększenie tzw. regionalnych węzłów chłonnych. Zazwyczaj dotyczy to tkanek zlokalizowanych pod pachami, na szyi lub w pachwinach. Ich cechą charakterystyczną jest bolesność i to, że można je przesuwać. Objawy te zazwyczaj znikają po ok. 5-8 tygodniach. Warto pamiętać o tym, że nie zawsze się one pojawiają. Szacuje się, że dotyczą one około 30 proc. osób zakażonych choroba kociego pazura. Objawami choroby kociego pazura są również stany podgorączkowe, ogólne osłabienie, brak apetytu, bóle brzucha i głowa oraz nudności.

Jak leczy się chorobę kociego pazura?

Na czym polega leczenie choroby kociego pazura? Jeżeli choroba kociego pazura ma łagodny przebieg, najczęściej nie wymaga leczenia i ustępuje samoistnie po ok. 6 miesiącach od zakażenia. W przypadku ostrego zakażenia lekarz może zalecić wdrożenie antybiotyków, by przyspieszyć proces rekonwalescencji. Jeśli jednak dochodzi np. do wystąpienia zropiałych węzłów chłonnych przetoki usuwa się operacyjnie.

Dla kogo CSD może być groźne?

Zakażenie CSD może być niebezpieczne w przypadku osób o obniżonej odporności, a także kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych. Przebieg choroby kociego pazura może być też zaostrzony u osób chorujących na choroby przewlekłe lub nowotworowe.

Choroba kociego pazura może także przebiegać intensywniej u pacjentów po przebytych zabiegach chirurgicznych w okresie rekonwalescencji. Infekcja może być też niebezpieczna dla osób z zaburzeniami odporności. W ich przypadku może mieć ona przebieg ogólnoustrojowy i wymagać intensywnego postępowania lekarskiego.

Powikłania po chorobie kociego pazura

Wśród powikłań po chorobie kociego pazura są m.in. zapalenie siatkówki czy zajęcie nerwu wzrokowego (które mogą prowadzić nawet do utraty wzroku). Zdarzają się ono jednak bardzo rzadko.

U części chorych może także wystąpić postać atypowa, czyli zakażenie rozsiane. Dochodzi wówczas do powstania zmian w wątrobie, śledzionie, kościach. Mogą pojawić się także objawy zajęcia ośrodkowego układu nerwowego – w postaci silnego bólu głowy i drgawek.

Innym niebezpiecznym rodzajem powikłania po CSD może być zapalenie mózgu, zapalenie kości i szpiku, zapalenie płuc i opłucnej, a także rumień guzowaty czy postępująca niedokrwistość.

W przypadku jakichkolwiek niepokojących dolegliwości zawsze należy zwrócić się do lekarza.