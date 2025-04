Według danych GUS, w lutym 2025 roku ceny usług stomatologicznych wzrosły o 9 proc. w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku. W styczniu odnotowano podwyżkę na poziomie 8,6 proc. Podwyżki obejmują zarówno gabinety prywatne, jak i publiczne, a analiza objęła takie usługi dentystyczne, jak: ekstrakcję zęba, zakładanie koron, usuwanie kamienia nazębnego oraz plombowanie.

Czemu u dentysty w 2025 roku jest tak drogo?

Wzrost cen usług stomatologicznych wynika z kilku czynników. Poza tymi bardziej oczywistymi, jak: inflacja i rosnące koszty prowadzenia działalności, w tym opłaty za media, wynajem lokali oraz wynagrodzenia personelu, które zmuszają gabinety do podnoszenia cen, dochodzą jeszcze koszty materiałów, które są coraz bardziej zaawansowane technologiczne, a co za tym idzie - droższe.

Dr. n. med. Piotrem Przybylskim w rozmowie z Business Insider tłumaczył: Pierwszą przyczyną zjawiska są ceny komponentów wykorzystywanych w stomatologii, które w 2024 r. wzrosły o 20-30 proc. r/r. Wpływ na koszty miała też pandemia COVID-19, podczas której gabinety musiały dostosować się do nowych wymogów sanitarnych.

Podobnego zdania jest dr n. med. Maciej Michalaka, który w rozmowie z Medonet stwierdził: Koszt jest wysoki, szczególnie że bardzo często zamówienie jest z zagranicy. Nie przesadzę, gdy powiem, że gram materiału kościozastępczego nierzadko kosztuje więcej niż gram złota. To pokazuje, o jakiej skali kosztów mówimy.

Ile kosztuje dentysta w Warszawie w 2025 roku?

W stolicy ceny usług stomatologicznych są jednymi z najwyższych w kraju. Przykładowo, w klinice dentystycznej OptimDent w Warszawie koszt konsultacji stomatologicznej wynosi średnio około 250 zł. Usunięcie zęba to wydatek rzędu 400-500 zł, a na higienizację trzeba przeznaczyć ponad 360 zł. Za bardziej skomplikowane zabiegi, takie jak leczenie kanałowe czy implanty, pacjenci muszą liczyć się z kosztami sięgającymi kilku tysięcy złotych.

Poniżej przedstawiamy kilka pozycji z cennika warszawskiej kliniki dentystycznej OptimDent.

Nazwa usługi Cena Kompleksowe badanie stomatologiczne jamy ustnej 250 zł Ekstrakcja zęba 400-500 zł Założenie korony porcelanowej 1900-2400 zł Pakiet higienizacyjny (skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja) 360 zł Odbudowa ubytku zęba 390-510 zł

Źródło: OptimDent

Ile kosztuje dentysta w Gdańsku w 2025 roku?

W Gdańsku ceny usług stomatologicznych niewiele odbiegają od tych w Warszawie. Przykładowo, w klinice dentystycznej Neptune Dent ceny badania stomatologicznego zaczynają się od 150 zł. Podobnie jak w stolicy, w Neptune Dent za usunięcie zęba trzeba zapłacić od 400 zł, a na higienizację trzeba przeznaczyć 350 zł.

Poniżej przedstawiamy kilka pozycji z cennika gdańskiej kliniki dentystycznej Neptune Dent.

Nazwa usługi Cena Badanie stomatologiczne od 150 zł Ekstrakcja zęba od 400 zł Założenie korony ceramicznej od 2000 zł Pakiet higienizacyjny (skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja) 350 zł Wypełnienie w zębie stałym 350-450 zł

Źródło: Neptune Dent

Ile kosztuje dentysta w Toruniu w 2025 roku?

Co ciekawe, także Toruń nie odbiega cenami usług stomatologicznych od największych miast. Na przykładzie centrum stomatologii Dentus widzimy, że w wielu przypadkach za wizytę przyjdzie nam zapłacić nawet więcej niż w Warszawie czy Gdańsku. Przykładowo, w centrum stomatologii Dentus cena badania stomatologicznego to 200 zł, za usunięcie zęba trzeba zapłacić od 320 do 520 zł, a na higienizację trzeba przeznaczyć nawet 410 zł.

Poniżej przedstawiamy kilka pozycji z cennika toruńskiej kliniki dentystycznej Dentus.

Nazwa usługi Cena Badanie stomatologiczne 200 zł Ekstrakcja zęba 320 – 520 zł Założenie korony (w zależności od rodzaju) 1600-3100 zł Pakiet higienizacyjny (skaling + piaskowanie + fluoryzacja) 410 zł Wypełnienie 340-600 zł

Źródło: Dentus

Ile kosztują dentyści w mniejszych miejscowościach?

A jak wygląda sytuacja w mniejszych miejscowościach? Wydawałoby się, że ceny usług stomatologicznych są niższe niż w dużych aglomeracjach, jednak nie jest to regułą. Przykładowo, klinika Dentology z 25-tysięcznego Kłodzka niewiele odbiega cenami za usługi stomatologiczne od gabinetów w większych miastach. W Dentology cena badania stomatologicznego to 150-200 zł, za usunięcie zęba trzeba zapłacić od 400 zł, a na higienizację trzeba przeznaczyć 400 zł. Dla odmiany w Praktyce Dentystycznej Ząbek z niespełna 21-tysięcznego Zambrowa widać większe różnice w cenach. Za badanie stomatologiczne przyjdzie tam zapłacić od 100 zł, za usunięcie zęba - od 150 zł. Ceny higienizacji również zaczynają się od 150 zł.

Poniżej przedstawiamy kilka pozycji z cennika kłodzkiej kliniki dentystycznej Dentology.

Nazwa usługi Cena Badanie stomatologiczne 150-200 zł Ekstrakcja zęba od 400 zł Założenie korony 1500-2500 zł Pakiet higienizacyjny (skaling + piaskowanie + fluoryzacja) 400 zł Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne od 400 zł

Źródło: Dentology

Poniżej przedstawiamy kilka pozycji z cennika zambrowskiej Praktyki Dentystycznej Ząbek.

Nazwa usługi Cena Badanie stomatologiczne od 100 zł Ekstrakcja zęba od 150 zł Założenie korony od 1000 zł Pakiet higienizacyjny (scaling + polishing + piaskowanie + lakierowanie) od 150 zł Wypełnienie od 150 zł

Źródło: Praktyka Dentystyczna Ząbek

Darmowe usługi u dentysty na NFZ

Powyżej przedstawione przez nas ceny dotyczą prywatnych gabinetów i klinik dentystycznych. Pacjenci mają możliwość skorzystania z bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Aby to zrobić, należy udać się do gabinetu dentystycznego, który ma podpisaną umowę z NFZ. W 2025 roku wprowadzono nowe świadczenia, takie jak bezpłatne zdjęcie pantomograficzne, które pomaga w diagnostyce i leczeniu, szczególnie w przypadkach endodontycznych i protetycznych . Dzieci w 3. roku życia mogą również skorzystać z bezpłatnej wizyty adaptacyjnej u dentysty, mającej na celu zapoznanie maluchów z gabinetem stomatologicznym i wsparcie rodziców w dbaniu o zdrowie zębów ich pociech

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie procedury są refundowane, a czas oczekiwania na wizytę może być wydłużony. Dlatego warto wcześniej zorientować się, które usługi są dostępne bezpłatnie i jakie są terminy ich realizacji.