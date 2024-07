Czym jest alergia sezonowa i jakie są jej objawy?

O alergii sezonowej mówić można wówczas, kiedy dana osoba jest narażona na czynnik uczulający wyłącznie przez pewien okres w roku.Najczęściej związana jest z pyleniem drzew i traw w okresie od wiosny do jesieni. Mowa tu w szczególności pyłkach zbóż, olchy, bylicy, ambrozji, brzozy, leszczyny i babki. W tym czasie osoby borykające się z alergią sezonową mierzą się z niemałym dyskomfortem i obniżeniem codziennego komfortu życia. Jakie objawy najczęściej występują w przypadku alergii sezonowej? Wskazać trzeba tu głównie na uczucie swędzenia i drapania w nosie, uczucie zapchanego nosa, uczucie zatkanych uszu, łzawienie i swędzenie oczu, pojawienie się wodnej wydzieliny z nosa, dyskomfort w okolicy zatok, nadmierne kichanie, a także na zapalenie spojówek. Na szczęście istnieją skuteczne sposoby na to, aby łagodzić wspomniane objawy z pomocą odpowiednich środków leczniczych.

Jak diagnozować i leczyć alergię sezonową?

W przypadku diagnostyki alergii sezonowej wykonuje się takie same badania jak w przypadku innych chorób alergicznych, czyli testy skórne czy oznaczenia całkowitego stężenia IgE. Objawy alergii sezonowej można oczywiście łagodzić – tym celu zaleca się przyjmowanie leków doustnych (np.tabletki do ssania na gardło), które najczęściej zawierają feksofenadynę, cetyryzynę oraz desloratydynę.Poza tym zaleca się stosowanie donosowych atomizerów zawierających glikokortykosteroidy. W celu łagodzenia objawów alergii sezonowych skuteczne są również leki przeciwhistaminowe. Wśród nich wyróżnić można leki II generacji (loratadyna i cetyryzyna) i III generacji (lewocetyryzyna, desloratadyna). Dostępne są zarówno pod postacią tabletek, jak i syropów. Lek w postaci syropu zaleca się w przypadku dzieci, a także osób dorosłych borykających się z problemem z połykaniem tabletek. Przyjmowanie leków przeciwhistaminowych wdrożyć należy nawet na 10-14 dni przed spodziewanym pojawieniem się objawów. Istotne jest tu zatem to, aby wiedzieć, na co jest się dokładnie uczulonym i to, aby śledzić kalendarz pyleń.

Nie można oczywiście zapomnieć o profilaktyce. Po pierwsze, warto korzystać z kalendarza pyleń. Po drugie, dobrym rozwiązaniem jest ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu. Po każdym spacerze powinno wziąć się dokładny prysznic. I po trzecie, unikać powinno się nadmiernego wietrzenia pomieszczeń.

Jakie krople do oczu i preparaty do nosa na alergię sezonową?

W przypadku łagodzenia objawów alergii sezonowej bardzo skuteczne są krople do oczu. Wykazują one działanie przeciwhistaminowe, co oznacza, że blokują działanie histaminy, która odpowiedzialna jest za występowanie takich objawów jak łzawienie i zaczerwienie oczu, a także świąd.Decydując się na stosowanie wybranych kropel do oczu, bardzo ważne jest, aby pamiętać o ich terminie ważności po otwarciu butelki. Konkretny termin zależy od wybranego preparatu – może być to kilkadziesiąt dni bądź kilka miesięcy. W przypadku występowania kataru siennego dobrym wyborem będzie sięgnięcie po preparaty do nosa o działaniu przeciwalergicznym i przeciwzapalnym. To bezpieczne środki lecznicze, które najczęściej występują w postaci sprayu. W przypadku wodnistego kataru doskonale sprawdzają się krople do nosa obkurczające naczynia krwionośne, zmniejszające obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Dobrym rozwiązaniem jest również stosowanie środków z solą morską – ta bowiem skutecznie wypłukuje z nosa wszelkie alergeny, a tym samym chroni nos przed nasileniem się objawów alergii sezonowej.

Podsumowując, objawy alergii sezonowej można skutecznie łagodzić. Warto postawić choćby na tabletki do ssania na gardło i krople do nosa. To jednak nie wszystko. Warto pamiętać, że w przypadku występowania alergii sezonowej organizm bywa osłabiony. Dlatego warto dodatkowo sięgać po tabletki na wzmocnienie organizmu dla dorosłych. Nie mniej ważna jest codzienna profilaktyka – wszystko po to, aby zmniejszyć dyskomfort związany z alergią sezonową.