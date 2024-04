34-latka 28 marca 2024 roku zmarła w szpitalu w Sokółce. Śmierć kobiety była komentowana w mediach społecznościowych.

Napisał o tym m.in. Mieczysław Baszko, były poseł, obecnie kandydat na radnego powiatowego. "Nie mieści mi się to w głowie... Co wydarzyło się na SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokółce?! Dlaczego tak młoda osoba nie żyje?! Kto za to odpowie?! Kto próbuje tuszować tę tragedię?! W internecie aż huczy!!" - napisał polityk.

Baszko złożył kondolencje rodzinie i dodał, że "to nie powinno się wydarzyć". Polityk opublikował także nekrolog, na którym poinformowano, że pogrzeb kobiety zaplanowano na czwartek 4 kwietnia.

Szpital w Sokółce wydał oświadczenie po śmierci 34-latki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie po śmierci 34-letniej kobiety.

Placówka poinformowała, że śmierć młodej kobiety to dla medyków ogromna tragedia. Rodzinie zmarłej złożono kondolencje.

"Chcielibyśmy podkreślić, że śmierć pacjentki nie jest rezultatem błędów ani zaniedbań lekarskich. Nasz personel medyczny działał zgodnie ze standardami opieki zdrowotnej, podejmując wszelkie możliwe działania w celu ratowania życia pacjentki" - podano w komunikacie.

Szpital w Sokółce o hejcie po śmierci 34-latki

Dalej szpital dodał, że jest zaniepokojony wystąpieniem hejtu w sieci, który jest związany z tą tragiczną sytuacją. "Hejt ten jest nie tylko bolesny dla rodziny pacjentki, ale także dla naszego personelu, który codziennie poświęca się dla dobra naszych pacjentów".

Medycy zaznaczyły, że są zaniepokojeni także tym, że "tragiczna śmierć pacjentki na naszym oddziale zostaje wykorzystana w celach politycznych w trakcie kampanii wyborczej".

Szpital zaapelował o powstrzymanie się od rozpowszechniania negatywnych komentarzy, a także oskarżeń, które prowadzą do niepotrzebnego zamieszania i niepokoju społeczności.

Policja nie prowadzi śledztwa

Magdalena Afonin, oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce w rozmowie z portalem isokolka.eu poinformowała, że policja nie prowadzi postępowania w sprawie śmierci pacjentki tamtejszego szpitala.