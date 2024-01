Ranking materacy – wybierz wygodny model na lata

Zastanawiasz się, jaki jest najlepszy materac do Twojej sypialni i wciąż nie możesz podjąć ostatecznej decyzji? Nasz ranking materacy na 2023 rok obejmuje kilka najpopularniejszych modeli, odpowiednich dla osób o różnych potrzebach – zarówno o niższej, jak i o wyższej masie ciała. Sprawdź, co wyróżnia poszczególne materace cenionych producentów i wybierz idealny model do swojego łóżka. Możesz korzystać z naszych najlepszych kodów rabatowych na Home and You, aby kupić te materace ze zniżką.

Hilding Pasodoble

Jednym z najbardziej polecanych modeli materacy jest produkt firmy Hilding – model Pasodoble. To rozwiązanie na bazie kieszeniowych sprężyn, które dopasowuje się do ciała użytkownika. Stanowi ono idealny wybór dla osób o większej wadze, które preferują sen na twardym podłożu i borykają się z problemami z kręgosłupem czy wadami postawy. Jedną stronę materaca pokrywa naturalne włókno z agawy, stabilizujące twardość, z kolei drugą – mata kokosowa, zwiększająca poziom twardości i wpływająca na elastyczność modelu. Co ważne dla alergików, jest on dostępny w dwóch różnych pokrowcach o antyalergicznych właściwościach. Materac Pasodoble posiada status wyrobu medycznego I klasy, dzięki czemu możesz mieć pewność, że wybierasz rozwiązanie bezpieczne dla swojego zdrowia.

Janpol Pola

Kolejnym materacem, którego nie mogło zabraknąć w naszym rankingu, jest model Pola polskiej firmy Janpol. Składa się on z kilku różnych pianek – żelowej, gwarantującej dobrą termoregulację i wentylację, termoelastycznej, dzięki której materac dopasowuje się do sylwetki użytkownika, oraz solidnej pianki hybrydowej. Dzięki połączeniu trzech rodzajów materiałów model ten zapewnia zarówno właściwie podparcie dla ciała, jak i przyjemne otulenie w trakcie snu. Materac bardzo dobrze neutralizuje drgania wywoływane ruchem drugiej śpiącej osoby, z kolei dzięki siedmiu strefom twardości we wnętrzu w prawidłowy sposób odpowiada naciskowi, jaki wywierają różne części ciała. To dwustronny wariant o średniej twardości – możesz więc korzystać z jego obydwu stron, sugerując się osobistymi potrzebami.

SleepMed Natura Hybrid Plus

Wśród najlepszych materacy do spania znalazł się również SleepMed Natura Hybrid Plus z dwoma warstwami wysokoelastycznych pianek oraz warstwą sprężynową. Możliwość odpięcia dodatkowej pianki termoelastycznej – Visco Bio – lub przełożenia jej na drugą stronę materaca pozwala uzyskać wszystkie możliwe stopnie twardości. Dzięki temu model Natura Hybrid Plus nadaje się dla każdego użytkownika, bez względu na preferencje, stan kręgosłupa czy masę ciała. Pokrowiec materaca pomaga obniżyć temperaturę ciała, wpływając tym samym na komfort snu, a ponadto – skutecznie absorbuje wilgoć. Model marki SleepMed to wysokiej klasy materac antyalergiczny, posiadający także właściwości ortopedyczne.

Hilding Fandango

Jednym z najbardziej polecanych materacy na rynku jest również kieszeniowy model Fandango wspomnianej już wcześniej firmy Hilding. Na jego twardość wpływa warstwa z kokosu, z kolei pianka sprawia, że sen staje się jeszcze przyjemniejszy. To rozwiązanie idealne dla osób, które preferują odpoczynek na średnio twardym podłożu i mają problemy z bólami lub wadami kręgosłupa. Materac dopasowuje się bowiem do budowy sylwetki, mięśnie mają szansę na skuteczną regenerację, a kręgosłup otrzymuje solidne podparcie. Model Fandango jest wyrobem medycznym, pomocnym w rehabilitacji kręgosłupa i odpowiednim również dla alergików.

Janpol Niobe

Kolejne miejsce na naszej liście najlepszych materacy zajmuje Niobe marki Janpol. To model hybrydowy, składający się zarówno ze sprężyn, jak i z pianek. Pianka termoelastyczna dopasowuje się do ciała pod wpływem obciążenia, gwarantując doskonałe otulenie, z kolei pianka wysokoelastyczna – stabilnie wspiera wszystkie partie ciała i gwarantuje bardzo dobry przepływ powietrza. Dużym atutem materaca jest możliwość korzystania z dwóch różnych stron – pozwala to na idealne dopasowanie do aktualnych potrzeb. Oferuje on ponadto siedem zróżnicowanych stref twardości. Janpol Niobe należy do modeli rehabilitacyjnych i stanowi dobry wybór dla osób z bólami kręgosłupa.

SleepMed Premium

Poszukując dobrego materaca do spania, warto zwrócić uwagę również na propozycję firmy SleepMed – model Premium. To termoelastyczny, piankowy materac, gwarantujący bardzo dobre podparcie ciała i wygodne zmiany pozycji. Sprawdzi się on także w łóżkach z regulowanym stelażem. Komplet nowoczesnych pianek idealnie dopasowuje się do masy ciała czy kształtu sylwetki, a twardość modelu można regulować samodzielnie – wystarczy skorzystać z dodatkowej pianki VitaRest i przełożyć ją na drugą stronę materaca. Termoelastyczna pianka z siedmioma strefami twardości reguluje z kolei nacisk oraz temperaturę ciała. Materac cechują prozdrowotne właściwości, które potwierdzono za pomocą licznych testów i badań medycznych.

Foam Royal Med Prestige

Kolejny materac w naszym rankingu – Foam Royal Med Prestige – to gwarancja elastyczności, doskonałego podparcia dla całego ciała oraz bardzo dobrego dopasowania do sylwetki. Jedną z jego cech charakterystycznych jest przekładka FeelDrought, odprowadzająca wilgoć z wnętrza materaca. Oprócz tego model ten składa się z wysokoelastycznej pianki Platinum Foam i termoelastycznej pianki Fit Foam. Materac zapewnia odpowiedni przepływ krwi w organizmie i gwarantuje komfortowy sen – także w przypadku bólów oraz wad kręgosłupa. To rozwiązanie o średniej twardości, które sprawdzi się również w przypadku osób z alergiami.

Najlepszy materac do spania – czym sugerować się przy wyborze?

Wybór materaca zależy w dużej mierze od osobistych potrzeb użytkownika – nie istnieje uniwersalny model, który mógłby spełnić oczekiwania każdego. Na decyzję o zakupie konkretnego modelu w dużej mierze wpływają stan zdrowia oraz masa ciała użytkownika. Nieodpowiednio dobrany wariant może wiązać się ze zwiększeniem bólu pleców i zmniejszeniem komfortu podczas snu. Wśród materacy wyróżnia się cztery oznaczenia twardości:

H1 – miękki;

H2 – średnio twardy;

H3 – twardy;

H4 – bardzo twardy.

Najczęstszy wybór stanowią materace H3 – taka twardość okazuje się być odpowiednia dla większości użytkowników. Sztywne, odporne na odkształcenia materace H4 wymagają większego obciążenia. Są one polecane głównie osobom o większej masie ciała – 100 kilogramów oraz wyższej. Modele o twardości H2 nadają się z kolei szczególnie dla osób o niższej wadze – do ok. 60-80 kilogramów. Dobrym wyborem dla dzieci i nastolatków są natomiast materace H1, dedykowane użytkownikom ważącym maksymalnie 60 kilogramów. Ostateczny wybór zależy oczywiście od osobistych preferencji – nie tylko masa ciała ma tu znaczenie. Jeżeli więc preferujesz spanie na twardym materacu, a Twoja waga kwalifikuje się do modelu o niższej twardości, najlepiej wypróbować dwa warianty – tylko taki test jest w stanie pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji. Najważniejsze, aby materac gwarantował odpowiednie podparcie wszystkim częściom ciała, a kręgosłup nie zmieniał położenia w wyniku nacisku na materac. Wybierając materac, warto zwracać uwagę także na rodzaj jego wypełnienia – mogą to być sprężyny lub pianka, choć coraz częściej możemy spotkać się z modelami hybrydowymi. Dobry materac powinien być też łatwy do utrzymania w czystości, a jego rozmiar powinien pasować do wzrostu czy kształtu sylwetki śpiących na nim osób.

Wiesz już, jaki najlepszy materac powinien znaleźć się w Twojej sypialni i co brać pod uwagę podczas jego poszukiwań. Jeśli masz taką możliwość, przetestuj różne rozwiązania i wybierz takie, które zapewni Ci wygodny, zdrowy sen oraz ulgę w ewentualnym bólu. Nasz „Materac do spania – ranking” to prosty sposób na skrócenie poszukiwań idealnego modelu!