Wymioty w ciąży to nie zawsze norma. Takiego stanu nie wolno lekceważyć

Niepowściągliwe wymioty ciężarnych to medyczna nazwa ekstremalnego przebiegu ciążowych mdłości, które dotyczą od jednej do trzech na 100 ciąż. Ciężarne, które borykają się z tym problemem, doświadczają też:

odwodnienia i zaburzeń równowagi wodno-elekrolitowej

ketonurii

bólów głowy

chronicznego zmęczenia i zasłabnięć

znacznej utraty masy ciała (powyżej 5 proc.).

Z powodu niepowściągliwych wymiotów w ciąży często mają także niskie ciśnienie krwi, przyspieszone tętno i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych.

Zwykle dolegliwości te ustępują do 16-20 tygodnia ciąży, czasem jednak ciężarne borykają się z nimi aż do dnia porodu.

Zbieranie się na wymioty w lżejszym wydaniu jest "wizytówką" wczesnej ciąży i jest często spotykane, ale niektóre kobiety doświadczają ciężkiego przebiegu takich dolegliwości. W opanowaniu ataków wymiotów potrzebna jest czasem pomoc lekarska, a nawet hospitalizacja, więc nie powinny lekceważyć tego stanu.

Niepowściągliwe wymioty ciężarnych mogą doprowadzić do odwodnienia kobiety i zagrażać życiu płodu, dlatego kobiety z tą przypadłością wymagają dożylnego podawania płynów. Niektóre z nich przez całą ciążę zwracały zawartość żołądka nawet 50 razy dziennie.

Wymiotują do 50 razy dziennie albo 10 razy na godzinę

Jedną z takich osób jest 35-letnia Brytyjka Susie Verrill, matka trójki dzieci z Woburn Sands, która opowiedziała bbc.com o swojej trudnej walce z ekstremalnymi porannymi mdłościami w dwóch z trzech swoich ciąż. Kobieta rozważała nawet aborcję z tego powodu. - Nie mogłam oddychać bez wymiotów i za każdym razem utknęłam w sypialni na pięć miesięcy. To wpływa na wszystko, a ty po prostu próbujesz przetrwać każdy dzień, zanim urodzi się dziecko - opisywała na łamach serwisu.

Choroba ciążowa Vivienne Kumar, matki dwójki dzieci z Bedford miał tak ciężki przebieg, że wymiotowała 10 razy na godzinę i nie zwracała tylko wtedy, gdy spała. - To nie były tylko poranne mdłości, to wyniszczające doświadczenie. Kiedy przez to przejdziesz, nigdy tak naprawdę nie wrócisz do zdrowia, pozostanie to z tobą na zawsze. Czułam się naprawdę odcięta od świata, we własnej bańce. Nie widziałam końca. Naprawdę ciężko było wyjść z domu - opowiadała.

W trzeciej ciąży choroba tak ją doświadczyła, że straciła dziecko, pomimo wielu różnych leków, które dostała na uporczywe wymioty. Przepisano jej nawet sterydy, które nie zadziałały. - Niestety dziecko tego nie przeżyło – wyznała Brytyjka.

Jedną ze znanych osób, które cierpiały na niepowściągliwe wymioty podczas wszystkich trzech ciąż, była księżna Kate. Podczas pierwszej ciąży jej stan się na tyle pogorszył, że została przyjęta do szpitala. To jej historia pomogła nagłośnić problem medyczny, który był długo lekceważony i pomijany jako "typowa przypadłość w odmiennym stanie".

Nowa nadzieja na leczenie uporczywych wymiotów w ciąży

Co jest źródłem tych męczących dolegliwości? Badania wykazały, że u dzieci wytwarza się hormon GDF15, który może powodować stan zwany niepowściągliwymi wymiotami ciężarnych. Ekspozycja na ten hormon przed ciążą może być nowym sposobem leczenia tej uciążliwej przypadłości.

Choroba ciążowa (zwana też hyperemesis gravidarum - HG) była już wcześniej wiązana z GDF15, ale naukowcy nie znali jej dokładnego mechanizmu. Nowe badanie, które opublikowano w czasopiśmie "Nature" to efekt pracy naukowców z Uniwersytetu w Cambridge oraz badaczy ze Szkocji, USA i Sri Lanki. Jego wynik rzuca więcej światła na przyczyny tych dolegliwości.

Ustalono, że stopień nasilenia choroby zależy od ilości hormonów wytwarzanych w macicy i wcześniejszej ekspozycji na GD15. U kobiet z wariantem genetycznym zwiększającym ryzyko choroby ciążowej występował niższy poziom tego hormonu. Dla porównania kobiety z chorobą krwi beta-talasemią, która powoduje bardzo wysoki poziom GDF15 przed ciążą, rzadko doświadczały nudności i wymiotów.

Skuteczne leczenie schorzenia ma polegać na uniemożliwieniu hormonowi dostępu do specyficznego receptora w mózgu matki, co powoduje niepowstrzymane wymioty. Profesor Stephen O'Rahilly z Uniwersytetu w Cambridge powiedział: - Im bardziej wrażliwa jest matka na ten hormon, tym bardziej będzie wymiotować. Wiedza o tym daje nam wskazówkę, jak możemy temu zapobiec.