Długotrwałe stanie w kolejce, problemy z rozczytaniem, zgubienie lub zniszczenie recepty czy konieczność fizycznego dostarczenia do apteki- brzmi znajomo?

To tylko niektóre z najczęstszych problemów z papierową wersją recepty. Czy jest na to sposób?

Naprzeciw wychodzi recepta online, znana również jako e recepta, która coraz częściej określana jest mianem cyfrowej przyszłości medycyny.

Czym jest e-recepta? W czym przeważa nad papierową wersją? Jak można otrzymać i zrealizować receptę online? Jakie informacje zawiera? Ile kosztuje?

e-recepta: co to jest? Recepta online, czyli e recepta jest cyfrową alternatywą dla papierowej wersji recept wydawanych przez lekarza. To elektroniczny dokument, który zawiera informacje dotyczące przepisanego leku i jego dawkowania. Zastosowanie e-recepty jest takie samo jak standardowych recept, ale umożliwia znacznie większą wygodę w jej pozyskaniu i realizacji. Zamiarem recepty online jest zatem znaczne ułatwienie pacjentom dostępu do niezbędnych leków. Przejawia się to przede wszystkim w szybkości uzyskania recepty. Okazuje się, że konsultacja lekarska z wystawieniem e recepty na kontynuację leczenia może odbyć się już w 15 minut od umówienia i opłacenia wizyty. Nie ma potrzeby nawet wychodzenia z domu, gdyż konsultacja odbywa się w formie on-line. Uzyskaną e receptę można od razu zrealizować w każdej aptece w Polsce. W czym e-recepta ma przewagę nad papierową wersją recepty? Recepta online została stworzona jako szybsza i wygodniejsza alternatywa dla standardowej recepty. W czym zatem e-recepta wykazuje przewagę? Czas uzyskania i realizacji - możliwość uzyskania e recepty w 15 min i natychmiastowej realizacji w każdej aptece

możliwość uzyskania e recepty w 15 min i natychmiastowej realizacji w każdej aptece Brak długotrwałego stania w kolejce - to jeden z częstszych problemów zgłaszanych przez pacjentów oczekujących na konsultacje lekarską w celu pozyskania papierowej wersji recepty

to jeden z częstszych problemów zgłaszanych przez pacjentów oczekujących na konsultacje lekarską w celu pozyskania papierowej wersji recepty Brak potrzeby wychodzenia z domu - konsultacja w celu pozyskania e-recepty odbywa się w formie online, co nie tylko ułatwia sposób jej pozyskania, ale może być kluczowe u osób niepełnosprawnych

konsultacja w celu pozyskania e-recepty odbywa się w formie online, co nie tylko ułatwia sposób jej pozyskania, ale może być kluczowe u osób niepełnosprawnych Czytelność e-recepty – forma elektroniczna umożliwia bezproblemowe rozczytanie, w przeciwieństwie do papierowych wersji nie zawsze czytelnego rękopisu lekarza

forma elektroniczna umożliwia bezproblemowe rozczytanie, w przeciwieństwie do papierowych wersji nie zawsze czytelnego rękopisu lekarza Ryzyko pomylenia leku lub dawki spada gwałtownie – wynika to z poprzedniego punktu. Brak czytelności standardowej recepty może doprowadzić do pomylenia rodzaju i dawki przepisanych leków, zaś e-recepta nie niesie takiego zagrożenia

wynika to z poprzedniego punktu. Brak czytelności standardowej recepty może doprowadzić do pomylenia rodzaju i dawki przepisanych leków, zaś e-recepta nie niesie takiego zagrożenia Nie ma ryzyka zgubienia lub zniszczenia – e-recepta gwarantuje bezproblemowy dostęp, bez ryzyka zgubienia lub zniszczenia, co może zdarzyć się w wersji papierowej

e-recepta gwarantuje bezproblemowy dostęp, bez ryzyka zgubienia lub zniszczenia, co może zdarzyć się w wersji papierowej Dostęp w nagłych przypadkach – recepta online gwarantuje również dostęp w nagłych przypadkach, w których dostarczenie wersji papierowej może być problemem Jak można otrzymać i zrealizować receptę online na kontynuację leczenia? Wyjaśnienie w 4 krokach Umawiamy się na konsultację lekarską – szybką konsultację, w 15 minut oferuje platforma telemedyczna Med24

– szybką konsultację, w 15 minut oferuje platforma telemedyczna Med24 Podczas konsultacji zostaną sprawdzone nasze dane, przyjmowane leki i zostanie wystawiona e-recepta na kontynuację leczenia (jeśli kontynuacja leczenia będzie zasadna, zgodnie z wiedzą lekarską)

(jeśli kontynuacja leczenia będzie zasadna, zgodnie z wiedzą lekarską) Otrzymujemy SMS z kodem e recepty, oraz jej skan na adres e-mail. Dodatkowo znajdziemy ją w aplikacji Internetowe Konto Pacjenta.

Dodatkowo znajdziemy ją w aplikacji Internetowe Konto Pacjenta. Realizujemy e receptę w dowolnej aptece na terenie Polski, przedstawiając uzyskany identyfikator e-recepty Jakie informacje zawiera e recepta? Recepta online zawiera wszystkie niezbędne informacje, które są wymagane do wykupienia leku. Są to m.in.: Numer recepty (unikatowy numer, który identyfikuje receptę w systemie)

Dane pacjenta

Dane lekarza

Datę wystawienia recepty

Rodzaj leku

Dawka leku

Sposób podania leku

Wskazania

Ilość opakować leku

Podpis elektroniczny lekarza Ile kosztuje konsultacja „e-recepta”? Recepta online jest do uzyskania już za 59zł, co oferuje platforma Med24 w ramach wizyty lekarskiej online. Link do strony: https://med-24.com.pl/nasze-uslugi/opieka-247-w-15minut/e-recepta