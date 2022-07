Od 18 lipca w Banku Pekao można składać wnioski o preferencyjne kredyty dla studentów finansowane z Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych (FKSM). To jedno z rozwiązań mających zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce , skrócić kolejki w przychodniach, a w ostatecznym rozrachunku poprawić kondycję zdrowotną naszego społeczeństwa. Wcześniej zwiększono już limity przyjęć na studia, kierunki lekarskie uruchamiane są też na kolejnych uczelniach - np. po 72 latach przerwy został ponownie utworzony Wydział Medyczny na Uniwersytecie Warszawskim.

- Możemy mieć nowe szpitale, najnowocześniejszy sprzęt, najlepsze technologie medyczne, ale to nie wystarczy, jeżeli nie będziemy mieli ludzi, jeżeli nie będziemy mieli personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych - mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia , podczas uroczystości podpisania między Pekao i BGK umowy dotyczącej funduszu dla studentów.

- Systematycznie zwiększamy nabory na studia medyczne, wspieramy otwieranie kolejnych wydziałów medycznych, dotujemy deficytowe specjalizacje, podnosimy płace. Teraz czynimy kolejny krok, który ma finalnie doprowadzić do zwiększenia liczby medyków w naszym kraju. Jednocześnie chcemy pomóc w zdobyciu wykształcenia młodym zdolnym osobom, których często nie stać na naukę - stwierdził minister

- Dla części osób alternatywą jest nauka na studiach płatnych. Kredyt na studia medyczne zwiększy dostępność środków na sfinansowanie studiów - stwierdził Leszek Skiba. Szef drugiego co wielkości banku w Polsce zapewnił, że maksymalnie uproszczony będzie proces udzielania kredytu.

- Przyjmujemy założenie, że po ukończeniu studiów osoby, które skorzystały z tej formy wsparcia, będą miały zdolność do spłaty, a dodatkowo szczególnym prawnym zabezpieczeniem kredytu jest poręczenie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego - tłumaczył.

- Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do zwiększenia liczby lekarzy w Polsce. To jedno z działań, które wpisuje się w program ochrony zdrowia - element naszej strategii biznesowej i modelu biznesowego - mówiła Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem funduszu. BGK m.in. zawiera umowy z bankami kredytującymi, poręcza kredyty, prowadzi rozliczenia i przygotowuje plan finansowy funduszu. FKSM bierze na siebie: dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne, całkowite lub częściowe ich umorzenia i poręczenia.