Wydawałoby się, że miesiące pandemii spowolnią proces zielonej transformacji i przesuną cele neutralności klimatycznej w czasie. Tymczasem Unia dokręca śrubę i toczą się prace nad pakietem Fit for 55. Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, nie ma jednak wątpliwości: Polska jest w stanie dotrzymać szybkiego tempa. – Im szybciej dokonamy transformacji, tym więcej korzyści osiągniemy. 300 mld zł to środki na najbliższą dekadę, przeznaczone na zupełnie nowe rozwiązania technologiczne, które będą przyjazne klimatowi i zbudują na rynku nasze przewagi konkurencyjne w energetyce – podkreślał Kurtyka.

Nie obędzie się jednak bez kosztów społecznych. Już w najbliższych miesiącach eksperci prognozują podwyżki cen energii o nawet 40 proc. – System ewidentnie nie działa – stwierdziła Urszula Pasławska, która krytykowała działania rządu. – Cofnęliśmy się w energetyce. Widać to w raportach NIK , które wskazują, że w miksie energetycznym udział OZE nie zmienił się od 2015 r. Podwyżki cen prądu to tylko konsekwencja złego zarządzania – przekonywała.

Minister Kurtyka jednak uspokajał. – Firmy energetyczne realizują swoje interesy i mają do tego prawo. Urząd Regulacji Energetyki będzie równoważył ceny i znajdzie rozwiązania, które nie odbiją się na kieszeni konsumentów. Będziemy te działania wspierać także poprzez inwestycje w technologię przyczyniające się do redukcji zużycia energii – zapewnił.

Z kolei Jan Krzysztof Ardanowski z PiS mówił o aktywnym udziale rolnictwa w transformacji energetycznej. – Polscy rolnicy mogą być liderami w tworzeniu farm fotowoltaicznych, a ich rola to jeden z najważniejszych polskich odpowiedzi na zmiany klimatu. Zaznaczył też, że zmiany w rolnictwie są najbardziej realne.

Choć biznes od polityki stroni, jest z nią związany poprzez legislację. Dla energochłonnego przemysłu chemicznego terminy zielonej transformacji to spore wyzwanie. Wprowadzanie zmian się jednak opłaca. – W petrochemii nie ma wyboru. Jeśli chcemy przetrwać, musimy iść w kierunku zielonej energii. Presja inwestorów, konsumentów i pracowników jest ogromna – przyznała Katarzyna Byczkowska z BASF Polska . Podkreśliła też, że z obecną infrastrukturą energetyczną trudno jest dostosować się do unijnych regulacji.

Inny ważny sektor gospodarczy – ochrona zdrowia – odpowiada za 4,5 proc. emisji CO2 w skali świata. Paradoksalnie emituje on więcej dwutlenku węgla niż niektóre gałęzie przemysłu. Michał Grzybowski z Phillips Polska apelował o zwrócenie uwagi na degradujące środowisko działanie sektora medycznego. – Już same łóżka szpitalne produkują około 14 kg odpadów dziennie. Przy polskiej rocznej liczbie ok. 4 mln pacjentów ta skala nabiera kolosalnych rozmiarów i warto podjąć wszelkie działania, aby ten trend zmienić. Inaczej utoniemy w odpadach.