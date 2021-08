Jest przestrzeń na zajęcie się kwestiami z czasów przed pandemią, a także tymi, które wymagają pilnego, systemowego działania, co dobitnie pokazała pandemia. Mamy wyzwania zdefiniowane w Agendzie 2030, zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju. W 2020 r. do priorytetów firm należał cel 3, dobre zdrowie i jakość życia, co związane było z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Pandemia stała się lekcją dotyczącą nie tylko dotychczasowych modeli konsumpcji i produkcji, tego jak żyjemy, podróżujemy, co kupujemy, ale też refleksją nad koniecznością przeformułowania obowiązujących modeli społeczno-gospodarczych. Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) pokazuje to w sposób kompleksowy w dokumencie „Reinventing capitalism”. Skuteczna odpowiedź na wyzwania środowiskowe i zmiany klimatu wymaga długofalowych, systemowych działań, mocnego zaangażowania biznesu. Ale w 2021 r. widzimy też wyraźnie, jak ważne są kwestie społeczne, prawa człowieka. Pandemia nie tylko uwidoczniła, ale i pogłębiła nierówności wielu grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie, w tym negatywnie odbiła się na sytuacji kobiet na rynku pracy.