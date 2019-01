Zioła wykorzystywane są w lecznictwie od stuleci. Już w czasach prehistorycznych nasi przodkowie zauważyli ich „magiczną” moc i wykorzystywali ich działanie. Do celów leczniczych wykorzystuje się odpowiednio przygotowane elementy roślin zielarskich – liście, kwiaty, pędy, korę, owoce i korzenie lub ich przetwory – olejki eteryczne, soki, syropy, napary, odwary czy nalewki. Warto wiedzieć, że zioła można ze sobą łączyć wzmacniając ich działanie. Należy robić to jednak umiejętnie, tak żeby sobie przez przypadek nie zaszkodzić. W przypadku wątpliwości należy zapytać o poradę farmaceutę. Dzisiaj zajmiemy się ziołami, które przydatne są szczególnie w okresie jesiennym. Mogą być zbawienne w najczęstszych dolegliwościach chorobowych jesiennej pluchy.

Zioła wzmacniające odporność

Skuteczność ochronna ziół opiera się na ich działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym, przeciwzapalnym, ściągającym i stymulującym rozwój komórek odpornościowych. Wiele z nich oddaje do wypijanych naparów mikro- i makroelementy, które są niezbędne w utrzymaniu zdrowia. Takie właściwości posiadają:

- bratek polny (Viola tricolor),

- bylica piołun (Artemisia absinthium L.),

- dziurawiec (Hypericum perforatum),

- kolendra (Coriandrum sativum L.),

- pokrzywa (Urtica dioica),

- stokrotka (Bellis perennis),

- świetlik (Euphrasia officinalis L.),

- tymianek (Thymus vulgaris).

Zioła na ból gardła

Przyczyną ostrego i dość charakterystycznego bólu gardła (kłucia, drapania, suchości, bólu przy połykaniu) w większości przypadków jest infekcja wirusowa, rzadziej bakteryjna czy grzybicza. Nie można jednak bólu gardła lekceważyć. Jeśli utrzymuje się on długi czas i nie możemy go wyleczyć, może być on również objawem towarzyszącym poważniejszym schorzeniom. Warto wtedy udać się do lekarza po prawidłową diagnozę. Przy typowym bólu gardła pomocne będą:

- czosnek pospolity (Allium sativum),

- kora dębu (Quercus cortex),

- rumianek pospolity (Matricaria chamomilla L.),

- rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria),

- szałwia lekarska (Salvia officinalis L.),

- tymianek pospolity (Thymus vulgaris).

Zioła na kaszel

Jednym z bardziej uciążliwych elementów przeziębienia jest kaszel. Kaszel jest naturalnym odruchem, który oczyszcza drogi oddechowe z zalegającej wydzieliny. Kiedy towarzyszy mu wydzielina, trzeba go pobudzać, aby oczyszczać układ oddechowy. Kiedy kaszel jest suchy – tzw. nieproduktywny – należy go hamować. Podrażnia on niepotrzebnie gardło, dając możliwość rozwoju innych infekcji. Trzeba pamiętać, aby działać odpowiednio do naszego stanu.

Przy kaszlu możemy wykorzystać łagodne działanie przeciwkaszlowe lub wykrztuśne. W zależności od potrzeb zastosowanie znajdą:

- koper włoski (Foeniculum vulgare Mill.),

- korzeń lukrecji (Glycyrrhiza glabra),

- korzeń mydlnicy (Saponaria officinalis L.),

- kwiat kasztanowca (Aesculus sp. L.),

- liść podbiału (Tussilago farfara),

- ziele bratka polnego (Viola tricolor),

- ziele majeranku (Origanum majorana L.),

- ziele szanty (Marrubium vulgare L.),

- ziele tymianku (Thymus vulgaris).

Warto o poradę w wyborze odpowiednich ziół zapytać farmaceutę. Na pewno chętnie podzieli się z nami swoją wiedzą.

Zioła na katar

Jednym z domowych sposobów na katar jest wykonywanie inhalacji w postaci tzw. parówek. Jest to często wykorzystywany domowy sposób, jednak nadaje się on tylko dla dorosłych. Dzieci ze względu na cienką błonę śluzową nie powinny być narażone na ten zabieg, gdyż może on przynieść więcej szkody niż korzyści. Istnieje duże ryzyko poparzenia dróg oddechowych dziecka.

Do inhalacji można dodać olejki eteryczne:

- eukaliptusowy,

- miętowy,

- szałwiowy,

- sosnowy.

Innym domowym sposobem na katar jest wykorzystanie takich surowców jak czosnek pospolity (Allium sativum) czy cebula (Allium cepa L.). Czosnek i cebula posiadają bardzo silne właściwości przeciwzapalne i odkażające. Pozwolą oczyścić drogi oddechowe i udrożnić nos.

Ponadto wykorzystuje się np.:

- ziele majeranku (Origanum majorana L.),

- kłącze imbiru (Zingiber officinale Rosc.),

- pieprz (Piper L.),

- curry.

Przyprawy te ze względu na swój charakterystyczny zapach pozwalają oczyścić nos. Ich zapach można wdychać; ponadto spożywane – ze względu na dość dużą ostrość – są w stanie pomóc w leczeniu kataru.

Wymienione zioła powinny sprawdzić się w łagodzeniu dolegliwości okresu jesiennego. Mogą być stosowane pojedynczo lub w połączeniu ze sobą, przygotowane w warunkach domowych lub jako preparaty gotowe dostępne w aptece – mieszanki ziołowe, wyciągi płynne i gotowe płukanki. Należy jednak pamiętać, że przewlekły lub nawracający ból gardła, kaszel i katar powinny zostać skonsultowane z lekarzem. Mogą być świadectwem innych chorób i takich dolegliwości, których nie wolno bagatelizować.