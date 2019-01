Centrum wyposażono w nowoczesny sprzęt fizjoterapeutyczny oraz unikalne technologie, m.in. Indiba Activ, pozwalającą w błyskawicznym tempie pozbyć się bólu i dojść do formy. Wspomniana metoda to prawdziwa rewolucja w zakresie rehabilitacji. Zintegrowana terapia oparta o autorskie procedury wykorzystujące technologię Indiba Activ ma zastosowanie praktycznie we wszystkich jednostkach chorobowych i dysfunkcyjnych narządu ruchu. Sprawdziła się ona już w medycynie sportowej na światowym poziomie, fizjoterapii i rehabilitacji, przy urazach i w stanach bólu chronicznego.

W Centrum Rehabilitacji Kombornia dostępne są również zabiegi z wykorzystaniem lasera wysokoenergetycznego oraz fali uderzeniowej. Połączenie kilku terapii pozwala na maksymalizację wyników leczenia oraz przyspieszenie procesu regeneracji. Pacjenci mogą skorzystać także z elektroterapii z podciśnieniem, terapii z ultradźwiękami, terapii manualnej, tapingu, masaży leczniczych, okładów borowinowych, konsultacji lekarskich i fizjoterapeutycznych.

Dopełnieniem oferty rehabilitacyjnej jest bogate menu zabiegów w ChocoWine SPA - kąpiel w winie, masaż belgijską czekoladą czy odpowiednia pielęgnacja twarzy wspaniale zadbają o dobre samopoczucie.

Nowoczesny sprzęt oraz wykwalifikowana kadra to priorytety działania Centrum Rehabilitacji Kombornia - stworzonego z myślą o podnoszeniu jakości życia współczesnego człowieka. Najlepsza kadra fizjoterapeutów i masażystów z troską, indywidualnym podejściem i wyjątkowym zaangażowaniem zadbają o każdego z Gości.

Odpocznij i żyj bez bólu? Tylko w Dworze Kombornia

Dwór Kombornia Hotel&SPA**** to przepiękny kompleks hotelowy, w którym każdy znajdzie coś unikalnego dla siebie. To jeden z najlepiej zachowanych zespołów rezydencjonalnych na Podkarpaciu. Na powierzchni 10 ha mieści butikowy Hotel&SPA**** z bogatą infrastrukturą wellness, Salon Win Karpackich, Wine Garden Hotel***, wielokrotnie nagradzaną Restaurację Magnolia, Centrum Rehabilitacji oraz ChocoWine SPA.

Pakiety rehabilitacyjne, proponowane przez Centrum Rehabilitacji to świetny pomysł na połączenie przyjemnego (odpoczynku) z pożytecznym (zadbaniem o kondycję). W ciągu tygodnia Goście relaksują się korzystając ze specjalistycznych zabiegów dedykowanych ich dolegliwościom. Na odwiedzających czekają tu:

- noclegi w komfortowych, przytulnych pokojach,

- zabiegi rehabilitacyjne,

- doskonałe śniadania, lunche, kolacje,

- codzienne sesje relaksu w Strefie Wellness,

- codzienne relaksacyjne sesje w Grocie Solnej,

- codzienne oczyszczające sesje w Strefie Saun.

Dolegliwości z którymi przyjeżdżają Goście, to m.in.: zespół bólowy kręgosłupa, dyskopatia, choroby zwyrodnieniowe, ból głowy związany z odcinkiem szyjnym, zablokowane czynności stawów, choroby regionu miednicy i stawów krzyżowo-biodrowych, stanów pourazowych, choroby stawów barkowych, bólu kończyn, urazów ścięgna Achillesa, inne problemy związane z narządem ruchu.

W krainie wina i czekolady

Warto wspomnieć o dwóch wyjątkowych atrakcjach Dworu Kombornia. Jedną z nich jest ChocoWine SPA – jedyne w Polsce, specjalizujące się w wykorzystywaniu dobroczynnych właściwości wina i czekolady. Właśnie tutaj można doświadczyć niepowtarzalnych przeżyć podczas kąpieli w winie, czy też na czekoladowym masażu. W ChocoWine SPA używane są najwyższej jakości kosmetyki światowych marek, m.in. Babor czy Caudalie.

Drugim miejscem, które zdecydowanie warto odwiedzić jest Salon Win Karpackich. Został on urządzony w XVIII-wiecznej piwnicy i mieści reprezentatywną kolekcję win z różnych regionów winiarskich Karpat, leżących na terenie Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii i Polski. W Salonie Win Karpackich odbywają się komentowane degustacje win prowadzone przez sommeliera.

Cały kompleks mieści się w cichym i spokojnym miejscu, co dodatkowo sprzyja dobremu wypoczynkowi. Znajduje się tutaj duży park z przygotowanymi do spacerów ścieżkami. Przez cały rok można korzystać ze wspaniałych okoliczności przyrody. Zimą, kiedy dopisze śnieg, można podziwiać bajkowe krajobrazy. Wiosną, gdy przyroda budzi się do życia, najlepiej usiąść na jednej z ławek i słuchać śpiewu ptaków. Latem cudownie kwitną kwiaty, a w parku wywieszone są hamaki, w których można ‘zaszyć się’ z ulubioną książką. Jesień to winobranie, zbiory dworskich owoców i warzyw oraz cudowne, złote drzewa.

Dwór Kombornia to magiczne miejsce, gdzie cisza, spokój i wspaniała przyroda pozwalają błogo odpocząć i zregenerować siły.