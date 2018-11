Oczywiście, jest to nieprawda. Po pierwsze, zastanówmy się - czy gdyby nabieranie muskulatury było faktycznie tak proste, to czy setki tysięcy ludzi na całym świecie spędzaliby długie godziny na pracy nad mięśniami? Kobiety mogą w siłowni stracić jedynie swoje słabości, a zyskać - piękne kobiece kształty pozbywając się jednocześnie zbędnej tkanki tłuszczowej. Siłownia nie jest miejscem wrogim dla kobiet.

2. Czy kobieta, trenując w siłowni lub uprawiając sporty wymagające walki z obciążeniem może wykonywać dokładnie te same ćwiczenia, jakie wykonuje mężczyzna?

Tak. Mężczyźni i kobiety posiadają bardzo zbliżoną motorykę ruchu i podobne zakresy pracy kończyn. Mówiąc wprost z punktu widzenia przebiegu mięśni, ścięgien i innych tkanek wcale się od siebie nie różnimy. Lata ewolucji spowodowały, że kobiety z racji swojej funkcji społecznej będą różniły się od mężczyzn np. szerokością bioder, a mężczyźni będą z założenia mieli szersze barki, ale to bardzo ogólne stwierdzenie i oczywiście, są od niego odstępstwa. W sportach siłowych jedyną ewidentną różnicą między mężczyznami, a kobietami będzie siła fizyczna. W treningu siłowym nie istnieje wyraźny podział na ćwiczenia dla kobiet i mężczyzn. Istnieją natomiast ćwiczenia, które ze względu na budowę anatomiczną kobiet są im odradzane - np. ćwiczenia mające na celu poszerzyć klatkę piersiową. Osoby początkujące powinny w dużej mierze skupić się na poprawnej technice z małym obciążeniem i większą liczbą powtórzeń, dzięki czemu wypracujemy odpowiednie wzorce ruchowe, pozwolimy organizmowi się zaadaptować oraz skupimy się na oddechu.

Najprostszym treningiem jest wykonanie trzech serii z każdego ćwiczenia po 12 powtórzeń w serii, wraz z minutową przerwą pomiędzy następującymi po sobie ćwiczeniami. Jako obciążenie możemy wybierać piłki lekarskie lub talerze od sztangi, a w domowych warunkach możemy skorzystać np. z litrowej butelki wody. Poniżej znajdują się przykładowe ćwiczenia które możemy wykonywać przy pomocy obciążenia jednokilogramowego hantelka.

Pozycja wyjściowa w poniższych ćwiczeniach:

Trzymamy hantle w obydwu dłoniach na szerokości ramion, ciało musi być wyprostowane, a my stajemy w lekkim rozkroku

1. Wykroki

• Pozycja wyjściowa,

• Następnie wykonujemy wykrok w przód, a nogę zakroczną uginamy w stawie kolanowym do poziomu 4 cm na ziemię,

• Pozycja końcowa - wracamy do pozycji wyjściowej, wykonując w tym momencie wydech.

To ćwiczenie aktywuje mięśnie pośladkowe, dwugłowe, czworogłowe oraz łydek

2. Wejścia na skrzynię

• Pozycja wyjściowa,

• Następnie wchodzimy całą stopą na skrzynię. Należy pamiętać o prostych plecach i napiętym brzuchu i ściągniętych łopatkach,

• Drugą nogą wchodzimy na skrzynię, w tym etapie wykonujemy wydech,

• Pozycja końcowa- zejście ze skrzyni na podłoże

3. Przysiady z hantlem

• Pozycja wyjściowa.

• Następnie wykonujemy przysiad poprzez uginanie kolan mając proste plecy i prowadząc kolana wzdłuż linii stóp

• Wykonujemy przysiad min. do kąta 90 stopni

• Pozycja końcowa – powrót do pozycji pionowej, do wyprostu nóg, wykonując w tym momencie wydech.

3. Suplementacja i dieta. Czy między kobietami i mężczyznami trenującymi siłowo występują w tej kwestii jakieś różnice?

Tak, choć mniejsze niż można byłoby się spodziewać. Jeżeli chodzi o dietę każdy dokonuje swoich wyborów, będąc profesjonalistami doradzamy zawsze diety zgodne z Piramidą Zdrowego Żywienia Aktywności Fizycznej. Jeżeli chodzi o suplementację polecamy zwrócić uwagę szczególnie na suplementy białkowe, zestawy minerałów i witamin, które są bardzo ważnym elementem diety każdego sportowca.

4. Ile razy w tygodniu powinna trenować kobieta, żeby widzieć efekty swojej pracy?

Zawsze powtarzamy, że jeden raz w tygodniu jest lepszy, niż żadna forma aktywności, ale zachęcamy do częstszej aktywności. Przy odpowiednio ułożonej, przestrzeganej diecie oraz dobrze dobranemu treningowi, kobieta spędzająca na ćwiczeniach 60-90 min trzy razy w tygodniu zauważy pierwsze efekty już po miesiącu. U każdego użytkownika siłowni, a szczególnie u osób początkujących ten proces następuje bardzo szybko. Kluczem do sukcesu jest przełamanie bariery trzech miesięcy, przesiąka się wówczas mocno duchem i atmosferą sportu, szkoda zaprzepaścić ciężko wypracowane efekty.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.