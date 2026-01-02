Wykaz leków refundowanych aktualizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia co kwartał.

Nowe leki onkologiczne na liście refundacyjnej

W terapiach onkologicznych refundacja objęła: epkorytamab – w leczeniu od 3. linii dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego (choroba rzadka), brentuksymab vedotin – w leczeniu 1. linii dorosłych chorych na chłoniaka Hodgkina, tislelizumab (trzy terapie, w różnych liniach i skojarzeniach) – w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc, tislelizumab (trzy terapie, w różnych liniach i skojarzeniach) – w leczeniu chorych z rakiem przełyku, gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego, erybulina – w leczeniu dorosłych chorych na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi.

Choroby rzadkie i przewlekłe. Refundacja obejmuje kolejne terapie innowacyjne

W terapiach nieonkologicznych refundowane zaczęły być: rysdyplam – stosowany w rdzeniowym zaniku mięśni (nowa postać umożliwiająca wygodne dawkowanie; choroba rzadka), wielosiarczan sodowy pentozanu – w leczeniu zespołu bolesnego pęcherza, iptakopan – w leczeniu dorosłych pacjentów chorych na nocną napadową hemoglobinurię, rADAMTS13 (lek Adzynma finansowany w ramach Funduszu Medycznego – TLI) – to pierwsza enzymatyczna terapia zastępcza dla dzieci i dorosłych z wrodzoną zakrzepową plamicą małopłytkową (choroba rzadka).

Refundowany od stycznia jest także berotralstat – druga terapia profilaktyczna stosowana u chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (choroba rzadka), bimekizumab – w leczeniu dorosłych chorych na ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych, deksametazon – w leczeniu obrzęku plamki związanego z zakrzepami żył siatkówki, sotatercept – w terapii o nowym mechanizmie działania stosowanej w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego u pacjentów w klasie czynnościowej III.

Od 1 stycznia refundacja objęła też midazolam stosowany w przedłużonych, ostrych napadach drgawkowych u dorosłych, bromek glikopironium stosowany w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, lewodopę i karbidopę – w chorobie i zespole Parkinsona.

W terapii aptecznej refundowany jest od stycznia m.in. nowy rodzaj opatrunku finansowany w leczeniu przewlekłych owrzodzeń.

Setki decyzji o kontynuacji refundacji od 2026 roku

Ministerstwo Zdrowia wydało pod koniec ub. roku także 585 decyzji o kontynuacji refundacji od 1 stycznia 2026 r.

Kontynuowane w kolejnych latach będą m.in. terapie: Nexviadyme (awalglukozydaza alfa) – w chorobie Pompego, Kadcyla (trastuzumabum emtansinum) – w raku piersi, Spinraza (nusinersen) – w rdzeniowym zaniku mięśni (SMA), Venclyxto (venetoclaxum) – w białaczce limfocytowej, Jakavi (ruxolitinibum) – w nowotworach mieloproliferacyjnych, Padcev (enfortumabum vedotini) – w raku urotelialnym, Givlaari (givosiranum) – w ostrej porfirii wątrobowej, Jinarc (tolvaptanum) – w zwyrodnieniu wielotorbielowatym nerek, Epidyolex (cannabidiolum) – w zespole Lennoxa-Gastauta lub z zespołem Dravet, Epidyolex (cannabidiolum) – w napadach padaczkowych w przebiegu zespołu stwardnienia guzowatego. (PAP)

