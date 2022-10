Jak ocenia Ewa Książek-Bator, jeśli chodzi o niedobór kadr medycznych, zbyt późno zareagowaliśmy z dostosowaniem liczby studentów zawodów medycznych do faktycznego zapotrzebowania.

- Jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, to wydaje mi się, że niekoniecznym jest, aby pielęgniarka miała wyższe wykształcenie. Wcześniej pielęgniarki po szkołach pielęgniarskich były świetnie przygotowane do tego zawodu i nic nie obniżało ich fachowości – dodaje.

W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną Ewa Książek-Bator odnosi się również do kwestii wysokich cen energii w kontekście kosztów, jakimi obarczone są placówki medyczne. – Żaden szpital tego nie udźwignie, jeżeli rząd nie wprowadzi osłony dla szpitali, czyli dotacji do ceny, która spowoduje taki poziom, który będzie możliwy do spłacenia. Pieniądze, którymi dysponuje szpital to pieniądze publiczne z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli NFZ nie podniesie pieniędzy na leczenie, to szpital nie będzie miał możliwości opłacania rachunków – wskazuje.