"Chciałbym wylać wiadro zimnej wody na tych, którzy wierzą, że po przechorowaniu będziemy mieli z tym święty spokój. W Europie krąży wiele koronawirusów i jest tutaj jedna cecha: mniej więcej po trzech latach przeciwciała neutralizujące, które chronią przed następnym zakażeniem, zanikają. To może oznaczać, że jeżeli ten wirus będzie miał te same właściwości, nie pozbędziemy się go nigdy" – powiedział w programie "Walka z koronawirusem" w TVP Info wirusolog prof. Włodzimierz Gut.

