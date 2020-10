"Jeżeli oni nie chcą, to my ich nie zmusimy, ale jeżeli zaczną gorączkować i się dusić, to niech nie przyjeżdżają. Skoro nie ma wirusa, nie ma epidemii, to nie ma leczenia. Niech nie przyjeżdżają do szpitala i niech dalej utrzymują swoje zasady, że epidemii nie ma" – mówiła w programie „O tym się mówi” Agnieszka Szarowska, lekarz chorób zakaźnych, pełnomocnik dyrektora CSK MSWiA ds. COVID-19. W ten sposób lekarka komentowała głosy, że kononawirusa nie ma.

