Pojawiło się stanowisko WHO, aby te szczepionki, które będę proponowane ludziom, były dobrze przebadane. Brak trzeciej fazy badań, a wszystko wskazuje na to, że tak ta szczepionka jest w tej chwili prezentowana, czyli brak powszechnych badań na kilkudziesięciu tysiącach osób mówiących o skuteczności i bezpieczeństwie, to jest bardzo poważne uchybienie w międzynarodowych zasadach rejestracji produktów leczniczych - stwierdził ekspert w Polsat News.

To jest wyłącznie propaganda. Z tego, co czytamy w wewnętrznej dyskusji naukowców w Rosji, jest to efekt ogromnego ciśnienia, które zostało nałożone na naukowców w Rosji. Można powiedzieć, że pierwszy produkt, który udało im się wypuścić, został natychmiast przejęty przez politykę i przez władze, po to, żeby wykazać, że Rosja jest pierwsza na świecie. Choć wszyscy wiemy, że na tym etapie badań jest co najmniej 10 preparatów - powiedział Grzesiowski.