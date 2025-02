Mistrz już nie może nawet patrzeć na sok z buraka

Klaebo zdobył w swojej karierze siedem medali olimpijskich - pięć złotych, srebrny i brązowy. W mistrzostwach świata dziewięć razy stał na najwyższym stopniu podium i zdobył jeszcze trzy medale, dwa srebrne i brązowy. Cztery razy zdobył Puchar Świata.

28-letni Norweg przyznał, że przez wiele lat regularnie pił sok z buraka, ale wszystko ma swoje granice. Właśnie skończył go stosować z powodu przesytu. Wypijałem codziennie litry tego soku, aż mi obrzydł, a organizm zaczął go odrzucać. Wszystko było w jego kolorze, od wypróżnień do koloru skóry. Dzisiaj ten sok jest dla mnie wręcz ohydny i nawet nie mogę spojrzeć na butelkę z jego zawartością - powiedział biegacz na antenie kanału telewizji NRK.

Klaebo jest największą nadzieją medalową Norwegii w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym, które rozegrane zostaną w dniach 26 lutego - 9 marca w Trondheim.

Sok z buraka daje supermoce

Sok z tego popularnego warzywa faktycznie pomaga zwiększyć wchłanianie tlenu i opóźnia pojawianie się tzw. zakwasów w mięśniach, chociaż nie w takim stopniu, jak przez lata mówił o tym Johannes - stwierdziła badaczka uniwersytetu w Oslo Kristin Lundanes Jonvik, która zainspirowana dietą biegacza obroniła doktorat na ten temat.

Wyjaśniła, że w swoich badaniach testowała sportowców uprawiających różne dyscypliny i zauważyła większą wydolność o ok. 3-4 procent. Piłkarze mogli dłużej szybko biegać, a uprawiający waterpolo dłużej przebywać pod wodą, natomiast u kolarzy torowych zauważono wyraźny wzrost energii podczas sprinterskich finiszów - podkreśliła.