Kreatyna to związek występujący naturalnie w żywych organizmach – zwłaszcza w mięśniach.

Najpopularniejszy suplement na siłowni

Pomaga dostarczać energię do komórek. Dużo kreatyny zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego. Jej suplementacja poprawia gojenie ran, jest też korzystna przy uszkodzeniach mięśni. Kulturyści często przyjmują pigułki z kreatyną, aby zwiększyć masę mięśniową. Przyjmowana w odpowiednich ilościach jest uważana za zupełnie bezpieczną, jednak przedawkowanie może wywołać biegunkę, nudności i wymioty.

Suplementacja kreatyną a leczenie depresji

Wyniki wcześniejszych badań wskazywały, że suplementacja kreatyną może wzmacniać działanie leków przeciwdepresyjnych, ale nie było jasne, czy może również pomóc osobom z depresją, które otrzymują terapię poznawczo-behawioralną (CBT). Terapia CBT ma pomóc ludziom radzić sobie z problemami poprzez zmianę sposobu myślenia i zachowania.

Riccardo De Giorgi z Uniwersytetu Oksfordzkiego (Wielka Brytania) i jego współpracownicy zrekrutowali w Indiach 100 osób z depresją (od łagodnej do ciężkiej). Na początku badania uczestnicy wypełnili ankietę powszechnie stosowaną do badania nasilenia objawów depresji, w której uzyskali średnio 17,7 punktów (w 27-punktowej skali).

Średni wiek biorących udział w badaniu osób wynosił 30 lat, a od ostatniego zażywania przez nie leków przeciwdepresyjnych minęło co najmniej osiem tygodni.

Bardzo duży efekt stosowania kreatyny

Następnie naukowcy podzielili uczestników badania na dwie grupy; połowa przyjmowała codziennie tabletkę kreatyny wraz z sesjami CBT co dwa tygodnie przez osiem tygodni, natomiast reszta miała taką samą terapię rozmową, ale otrzymywała tabletkę placebo.

Pod koniec badania niektórzy uczestnicy odpadli, pozostawiając 30 osób w każdej grupie. Po wypełnieniu tej samej ankiety co na początku, osoby przyjmujące kreatynę uzyskały średnio 5,8 punktu, co jest uważane za łagodną depresję. Grupa placebo uzyskała 11,9 punktu (umiarkowana depresja). Zdaniem ekspertów wskazuje to na bardzo duży efekt stosowania kreatyny.

Skutki uboczne były łagodne i podobne w obu grupach.

Zdaniem naukowców działanie kreatyny może wynikać ze zwiększenia dostaw energii w obszarach mózgu zaangażowanych w depresję, takich jak te, które regulują emocje. Jednak również aktywność tego związku poza mózgiem może przyczyniać się do jego działania przeciwdepresyjnego – poczucie większej siły i sprawności może poprawiać samopoczucie.

Według ekspertów, aby potwierdzić wyniki, potrzebne są większe badania z udziałem bardziej zróżnicowanych etnicznie osób w wielu krajach. Również czynniki środowiskowe, na przykład zawartość kreatyny w diecie, mogą mieć wpływ na skuteczność jej suplementacji. Ważna jest także ocenia skuteczności kreatyny w dłuższej perspektywie – depresja ma bowiem tendencję do nawrotów.