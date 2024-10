Pacjentem jest 33-letni mężczyzna, który został odizolowany po przyjęciu do szpitala w Kolonii 12 października – podało ministerstwo zdrowia landu Nadrenia Północna-Westfalia. Szczegółowe badania wykazały sześć dni później, że infekcję wywołał nowy wariant mpox odmiany klad 1b. Do zakażenia miało dojść poza granicami Niemiec. RKI podkreśla, że do transmisji wirusa wymagany był bliski kontakt fizyczny.

Reklama

Nowy wariant wykryto też w Norwegii

Także we wtorek norweskie władze podały, że u dwóch pacjentów zdiagnozowano wirusa mpox drugiej odmiany. Jest to mniej poważna postać mpox niż szczep 1b.

Mpox globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego

W sierpniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła mpox globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Stało tak się po raz drugi w ciągu ostatnich dwóch lat. Obecna epidemia, spowodowana przez wirusa odmiany klad 1b, rozpoczęła się w Demokratycznej Republice Konga (DRK). W sierpniu pierwszy przypadek tej odmiany mpox wykryto w Europie, w Szwecji.

Mpox. Czym jest?

Mpox jest odzwierzęcą chorobą zakaźną powodowaną przez wirusa przenoszonego przez bliski kontakt. Charakteryzuje się objawami podobnymi do grypy, takimi jak gorączka, ból głowy i mięśni. Występują też wypełnione ropą zmiany skórne przypominające krosty, przez co trudno odróżnić ją od ospy wietrznej.