Sławomir Nitras uważa, że należy zmienić styl życia całego społeczeństwa i zacząć od przedszkola.Pierwszy raz nam grozi to, że nasze dzieci będą żyły krócej i będą mniej zdrowe, niż my, biorąc pod uwagę tryb życia, jakiego ich nauczyliśmy - powiedział.Dodał, że przeciętnegospodarstwo domowe w Polsce, wydaje na aktywność fizyczną, nawet na ubrania sportowe. 4 razy mniej, niż na alkohol. We Francji czy Hiszpanii proporcje są odwrotne.

Na ten problem zwracał także wcześniej uwagę Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.Od lat 60-tych AWF Warszawa realizuje badania sprawności fizycznej. Do lat 80-tych sprawność fizyczna dzieci i młodzieży rosła, natomiast od lat 90-tych maleje. Najbardziej spadła u dzieci wytrzymałość. Mam na myśli wydolność krążeniowo – oddechową, która wówczas pogorszyła się, w zależności od grupy wiekowej, od 10 proc. do 15 proc. - powiedział w rozmowie z Business Magazine.

Pogorszy się jakość życia, skróci długość

Warszawska AWF po pandemii przeprowadziła badania kondycji fizycznej na grupie ponad stu tysięcy dzieci. Porównano dzieci z roku 2021 do tych z roku 2010. Okazało się, że dzieci w 2021 roku ważą kilka kilogramów więcej niż ich rówieśnicy w 2010 r. Młodzież w 2021 r. była także nieco słabsza większości testów sprawnościowych. Alarmujące było jednak to, że ich wydolność fizyczna spadła aż kilkanaście procent. Oznacza to, że obecnie dzieci są słabsze o ok. 15 proc. od tych z 2010 roku, ale aż o 30 proc. od swoich rówieśników z końca lat 80 tych. To już jest sytuacja alarmująca, wymagająca podjęcia natychmiastowych działań - mówił Bartosz Molik.

Jego zdaniem prowadzi to do dramatycznych konsekwencji: pogorszy się jakość życia i skróci jego długość. Można zadać pytanie, czy obecne dziewczynki, które zostaną kobietami będą np. zdolne do rodzenia dzieci. Brak posiadania dzieci w przyszłości to może nie być tylko kwestia społeczna, materialna itd., ale zwyczajnie kwestia zdrowia kobiety - powiedział Bartosz Molik.