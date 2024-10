Dlaczego warto stosować suplementy diety

Suplementy diety są to środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie braków w normalnej diecie. Jest to skoncentrowane źródło witamin, minerałów oraz innych substancji, które są ważne dla zdrowia i dobrej kondycji organizmu. Od lat są popularnym produktem w Polsce, a branie ich dla wielu jest czymś oczywistym i normalnym.

Zalety stosowania suplementów. Suplementacja ma wiele zalet. Zaliczyć można do nich m.in.:

poprawę funkcji poznawczych i wzmocnienie układu nerwowego;

wspieranie zdrowia jelit i układu trawiennego;

wzmocnienie odporności;

uzupełnienie niedoborów składników;

wsparcie zdrowia kości;

wspomaganie regeneracji mięśni;

poprawę jakości snu;

zwiększenie poziomu energii;

poprawę stanu skóry, włosów i paznokci;

ochrona wzroku;

wspomaganie prawidłowej pracy serca;

regulowanie poziomu cukru we krwi;

poprawa równowagi hormonalnej;

wspomaganie procesu odchudzania;

poprawę nastroju;

zwiększenie odporności na stres.

Na co uważać stosując suplementy

Warto pamiętać, że suplementy nie zastąpią prawidłowo zbilansowanej diety, ale mogą być jej uzupełnieniem. Suplementacja zalecana jest w przypadku, gdy nie ma możliwości spożywania zalecanych ilości składników w diecie.

Warto jednak pamiętać, że suplementówdiety nie można brać bez ograniczeń czy też nie zważając na przyjmowane leki. Bowiem w niektórych sytuacjach mogą być one przyczyną różnych powikłań w stosowanej równocześnie farmakoterapii. Przyczyną tego są interakcje między składnikami tych leków, a składnikami zawartymi w danym suplemencie – takimi jak np.: witaminy, minerały czy zioła. Ponadto składniki suplementów mogą również zmniejszać wchłanianie wielu leków. Dlatego stosując suplementy warto to robić z rozwagą.

Suplementy wspierające zdrowie jelit i mózgu: nowe odkrycie naukowców

Suplementy diety, zwłaszcza prebiotyki i białka roślinne, mogą znacząco wpłynąć na zdrowie zarówno jelit, jak i mózgu.Jelita, które często są nazywane"drugim mózgiem", odgrywają kluczowąrolę nie tylko wprocesachtrawiennych, ale także wfunkcjonowaniuukładunerwowego. Dzięki odpowiednim suplementom możemy wpłynąć na ich kondycję i spowolnić procesy starzenia.

Jednym z najbardziej obiecujących odkryć w tej dziedzinie są prebiotyki, takie jak inulina i fruktooligosacharydy (FOS). Badania wykazały, że regularne ich stosowanie wspomaga funkcjonowanie jelit, a jednocześnie poprawia funkcje poznawcze, takie jak pamięć i koncentracja. Działa to na zasadzie wpływu na mikrobiom jelitowy, który reguluje połączenia między jelitami a mózgiem. Co ciekawe, już po trzech miesiącach regularnego zażywania tych suplementów, zauważonopozytywne zmiany zarówno w układzie pokarmowym, jak i w mózgu. NaukowcyzKing's CollegewLondynie przeprowadzili badania na grupie bliźniąt w wieku powyżej 60 lat. Badania te wykazały, że te tanie i ogólnodostępne suplementy mają bardzo pozytywny wpływ na zdrowie seniorów.

Wyniki badań prowadzonych na grupie seniorów pokazują, że suplementacja prebiotykami może być kluczem do zachowania zdrowia i sprawności intelektualnej także w podeszłym wieku. Okazało się, że osoby zażywające te substancje miały lepsze wyniki w testach funkcji poznawczych niż osoby, które otrzymywały placebo. To dowód na to, że odpowiednie odżywienie mikrobiomu jelitowego wpływa na ogólne zdrowie i kondycję mózgu.

Prebiotyki i ich wpływ na zdrowie seniorów

Prebiotyki, takie jak inulina i FOS, to substancje odżywcze, które wspomagają rozwój dobroczynnych bakterii bytujących w jelitach. Przyjmowanie prebiotyków nie tylko sprzyja korzystnym zmianom w mikrobiomie jelitowym, ale także poprawia funkcje poznawcze.

We wcześniej wspomnianych badaniach wykorzystano metodę podwójnie ślepej próby. Oznacza to, że ani badani, ani naukowcy nie wiedzieli, kto przyjmuje suplement, a kto placebo. Dzięki temu uzyskano wiarygodne wyniki, które pokazały, że osoby zażywające prebiotyki miały wyższą liczebność korzystnych bakterii Bifidobacterium w jelitach. Te bakterie, jak wykazano wcześniej, prowadząc badania na myszach, pomagają w walce z deficytami poznawczymi, poprawiając komunikację między jelitami a mózgiem.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że prebiotyki są łatwo dostępne i bezpieczne do stosowania. Można je kupić bez recepty, a ich cena jest relatywnie niska. To wszystko sprawia, że stanowią one atrakcyjną opcję dla osób chcących zadbać o swoje zdrowie. W czasach, gdy coraz więcej osób szuka niedrogich i skutecznych metod wspierania zdrowia, prebiotyki mogą okazać się idealnym rozwiązaniem - a zwłaszcza dla seniorów, którzy chcą zadbać zarówno o swoje jelita, jak i mózg.