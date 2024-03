Ziobro: u mnie genezą nowotworu był refluks

Zbigniew Ziobro kilka miesięcy temu wycofał się z życia politycznego z powodów zdrowotnych. Z czasem okazało się, że chodzi o nowotwór. 12 marca były minister sprawiedliwości poinformował an Facebooku, że przeszedł operację wycięcia nowotworu złośliwego przełyku z przerzutami do części żołądka.

Teraz na antenie Polsat News zdradził nieco więcej szczegółów na temat swojej choroby. - Rozpoznanie: nowotwór przełyku z przerzutami co najmniej na żołądek. Jest podejrzenie, że mogły pójść dalej. Choroba bardzo przyspieszyła, w ciągu miesiąca schudłem około 10 kilo, pojawiły się bardzo mocne bóle w okolicy mostka za plecami i towarzyszył mi coraz większy problem z głosem, który od lat był dla mnie problemem, zwiastującym tę chorobę - powiedział Ziobro.

- Geneza mojego nowotworu choroby jest związana z bardzo ostrym refluksem. Niewielka grupa osób, która ma refluks, jest narażona na tego rodzaju chorobę, więc warto robić od czasu do czasu gastroskopię. Ja tego nie robiłem, nie badałem się - dodał polityk.

Ziobro: badajcie się, róbcie gastroskopię

Przy okazji zaapelował, aby nie dopuścić do zaniedbań w profilaktyce, jakie stały się jego udziałem. - Dlatego apeluję: badajcie się, bo później, kiedy są problemy z przełykaniem, pocenie się w nocy, utrata wagi i poważne bóle, to znak, że sytuacja jest dramatyczna, to walka o życie - podkreślił.

- Prof. Stanisławska w moim przypadku użyła ostrych słów, powiedziała, że sytuacja jest poważna, nie daje mi żadnych gwarancji, ale zrobi wszystko, co się da. Zaproponowała inną formę terapii, która jest standardem w Stanach Zjednoczonych i która przyniosła efekt. To była długa i żmudna terapia - dodał były minister.

Rak przełyku - czynniki ryzyka

Nie są znane dokładne przyczyny powstawania nowotworu przełyku, ale mechanizm rozwoju jest związany z mutacją w obrębie genów supresorowych (p53, p21, p14, p16) oraz onkogenów (Bcl-1).

Tak jak wspomniał Zbigniew Ziobro, przyczyną może być refluks żołądkowo-przełykowy. Podrażnienia przełyku o różnym pochodzeniu (oparzenia, narażenie na czynniki chemiczne, refluks, przełyk Barretta, achalazja przełyku, zapalenie przełyku) to jednak z grup czynników ryzyka. Jednak dwa najważniejsze czynniki rozwoju to palenie papierosów i nadużywanie alkoholu. Te elementy odpowiedzialne są nawet za 90 proc. zachorowań.

Inne przyczyny powstawania raka przełyku: