Senność w ciągu dnia nie powinna niepokoić gdy mamy za sobą długi, ciężki dzień lub gdy spaliśmy zbyt krótko poprzedniej nocy. Zdarza się jednak, że senność w ciągu dnia jest spowodowana schorzeniami lub działaniem leków. Może ona wskazywać na zaburzenia hormonalne lub rozwój przewlekłej choroby osłabiającej organizm. Co oznacza senność w ciągu dnia?

Główną przyczyną senności w ciągu dnia jest… niedobór snu

Najczęstszym powodem senności w ciągu dnia jest… niedobór snu. Według American Academy of Sleep Medicine osoby dorosłe potrzebują od 7 do 8 godzin snu każdej nocy by następnego dnia czuć się wypoczętym. Okazuje się jednak, że ok. 20 proc. osób nie śpi wystarczająco długo. Powodem może być praca zmianowa, nadmiar obowiązków lub stan chorobowy.

Bezdech senny

Senność w ciągu dnia może wynikać z problemów z bezdechem sennym. Bezdech senny objawia się tym, że osoba wielokrotnie przerywa i wznawia oddech w nocy. Oprócz nadmiernej senności w ciągu dnia bezdech senny często objawia się głośnym chrapaniem, dusznością w trakcie snu i bólem głowy po przebudzeniu. Innymi objawami bezdechu sennego są trudnościami w koncentracji oraz drażliwość.

Depresja a senność w ciągu dnia

Senność w ciągu dnia może mieć także podłoże emocjonalne. Ogólne zmęczenie i senność są powszechne u osób cierpiących na depresję. Innymi objawami depresji są uczucie przygnębienia, beznadziejności lub rozpaczy oraz trudności z koncentracją.

Zespół niespokojnych nóg (RLS)

Zespół niespokojnych nóg (RLS) to stan charakteryzujący się niekontrolowaną potrzebą ruchu nóg. Osoba cierpiąca na RLS może doświadczać pulsowania w nogach lub swędzenia, które ustępują tylko po wstaniu i rozpoczęciu chodzenia. Zespół niespokojnych nóg może utrudniać zasypianie.

Cukrzyca oraz problemy z tarczycą

Osoby z cukrzycą często doświadczają zmęczenia i senności. Nagłą senność może wywołać zwłaszcza wysoki poziom glukozy we krwi po posiłku, którego organizm nie jest w stanie efektywnie regulować. Senność mogą także wywoływać stany hipoglikemii, czyli nagłe spadki poziomu cukru.

Także niedoczynność tarczycy może powodować zmęczenie i senność. Innymi objawami towarzyszącymi są uczucie zimna, przybieranie na wadze, osłabienie, obniżenie nastroju oraz zaburzenia miesiączkowania.

Skutki uboczne przyjmowanych leków

Senność w ciągu dnia może być także efektem ubocznym przyjmowanych leków. Wśród nich są m.in. leki przeciwhistaminowe, przeciwpsychotyczne, leki przeciwwymiotne, przeciwdepresyjne, uspokajające oraz leki na nadciśnienie. W przypadku wystąpienia senności warto skonsultować się z lekarzem, który może zalecić zmianę leku lub dawki. Inne czynniki i substancje mogące wpływać na senność w ciągu dnia to opioidowe leki przeciwbólowe, marihuana oraz alkohol.

Inne choroby - anemia, refluks żołądka, choroby serca

Inne choroby mogą również prowadzić do senności w ciągu dnia. Mogą to być choroby wrzodowe, choroba refluksowa przełyku, przewlekłe choroby wątroby, nowotwory, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera i różne rodzaje demencji, a także zapalenie mózgu, w tym wirusowe. Dodatkowo senność mogą wywoływać problemy z krążeniem, anemia, choroba niedokrwienna serca i choroby pasożytnicze.