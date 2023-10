Choć ból nóg może kojarzyć się głównie z urazem - nie zawsze tak jest. Wśród przyczyn może być m.in. zespół niespokojnych nóg, żylaki, stres, a także stany zapalne. Jakie mogą być przyczyny bólu nóg podczas snu? Dlaczego bolą nogi w nocy?

Reklama

Zespół niespokojnych nóg (RLS)

Zespół niespokojnych nóg to zaburzenie polegające na odczuwaniu bólu i mrowienia kończyn. Symptomy zazwyczaj pojawiają się wieczorem lub w nocy, a sposobem, który przynosi chwilową ulgę jest poruszanie nogami. Niestety, jednocześnie utrudnia ono wypoczynek i może przyczyniać się do nasilenia bólu.

Reklama

Żylaki a ból nóg w nocy

Żylaki, czyli trwałe poszerzenia żył, dotyczą najczęściej kończyn dolnych i mają postać widocznych pod skórą krętych żył. Mogą one powodować ból z kilku powodów – m.in. niewłaściwego przepływu krwi, zapalenia żył czy nacisku na nerwy.

Reklama

Zakrzepica żył głębokich

Zakrzepica żył zazwyczaj przebiega bezobjawowo. Mimo to nasilający się w spoczynku ból może świadczyć o jej wystąpieniu. Zakrzepica to niebezpieczna choroba układu naczyniowego, która powoduje powstawanie zakrzepów krwi w żyłach i, nieleczona, może prowadzić do przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. Stanowi też bezpośrednie zagrożenie dla życia.

Rwa kulszowa

Atak rwy kulszowej również może wywoływać nagły ból nogi - a dokładniej podudzia lub stopy. Rwa kulszowa jest zespołem wielu dolegliwości, który dotyczy głównie kręgosłupa, a przeszywający ból generowany jest przez ucisk nerwu kulszowego.

Zaburzenia równowagi elektrolitowej

Elektrolity to minerały takie jak sód, potas, wapń i magnez. Ich niedobór może prowadzić do skurczów mięśni, uczucia osłabienia i drętwienia. Obecność elektrolitów w organizmie jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania mięśni.

Ból spowodowany przez skurcze mięśni jest zazwyczaj ostry i najczęściej lokalizuje się w łydkach. Niedobór elektrolitów często wynika z nadmiernego spożycia kofeiny i alkoholu, które mogą prowadzić do utraty magnezu i potasu. Dodatkowo, organizm traci elektrolity w czasie upałów i intensywnych treningów fizycznych.

Nerwica i stres

Bóle nóg mogą mieć również podłoże psychiczne. Bóle napięciowe wywoływane są silnym, długotrwałym stresem. Napięcie wpływa bowiem na pracę całego ciała. Wzrost napięcia spoczynkowego mięśni powoduje dyskomfort. Ponadto, zwiększone napięcie nerwowe i stres mogą wpływać na jakość snu i powodować ból nóg.

Ból nóg w nocy może być spowodowany także nadmiernym wysiłkiem fizycznym lub niewygodną pozycją podczas snu. By temu zapobiec można zmienić pozycję lub korzystać ze specjalnego podparcia na czas snu.

Zawał mięśnia sercowego, stany zapalne i choroby reumatyczne

W rzadkich przypadkach ból nóg w nocy może świadczyć o niewydolności serca lub zawale mięśnia sercowego. Wówczas może mieć on charakter promieniujący.Mogą mu także towarzyszyć duszność i inne objawy sercowe.

Za nocny ból stawów nóg mogą odpowiadać także stany zapalne i choroby reumatyczne. Jedną z nich jest reumatoidalne zapalenie stawów.

Co zrobić, gdy w nocy bolą nogi?

Jeżeli często odczuwasz ból nóg w nocy rozważ konsultację z lekarzem. Specjalista może pomóc zidentyfikować przyczynę bólu i zalecić odpowiednie metody leczenia lub środki łagodzące dolegliwości.