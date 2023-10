Zastosowanie kocimiętki – czy tylko dla kotów?

Kocimiętka bywa nazywana kocimi narkotykami. Dzięki zawartości związku organicznego – nepetalaktonu, ma właściwości oddziałujące na układ nerwowy kotów. Zapach tego związku przypomina koci feromon. Pupile uwielbiają się w niej tarzać, podgryzać ją i lizać jednocześnie mrucząc i miaucząc. Kocimiętka nie działa na wszystkie koty, niektóre z nich są wobec tej rośliny całkowicie obojętne.

Z działania kocimiętki mogą korzystać nie tylko koty. Ta roślina może być pomocna też ludziom w celu łagodzenia rozmaitych dolegliwości. W ziołolecznictwie stosowana jest kocimiętka właściwa.

Reklama

Napar z kocimiętki - przygotowanie

Reklama

Ze względu na łatwość w uprawie kocimiętkę możemy sami wyhodować nawet na balkonie, a następnie ususzyć jej liście. Jest też łatwo dostępna w sklepach zielarskich. Do przygotowania naparu z kocimiętki wystarczy dwie lub trzy łyżeczki suszonego ziela zalać około 200 ml wrzącej wody i zostawić pod przykryciem na ok. 15 min. Taki napar można wypić lub zastosować zewnętrznie np. w formie płukanki do włosów lub przemyć nim skórę.

Kocimiętka – korzyści dla skóry

Reklama

Garbniki zawarte w kocimiętce działają przeciwzapalnie i bakteriobójczo. Dlatego napar z niej sprawdzi się do przemywania ran i zmian chorobowych skóry. W przypadku łuszczycy i atopowego zapalenia skóry zadziała antyseptycznie i kojąco. Pomoże również złagodzić objawy łupieżu i zmniejszy świąd. Do skóry głowy można stosować napar w formie płukanki.

Kocimiętka – na ból i bezsenność

Zawarte w kocimiętce olejki eteryczne działają na nasz organizm uspokajająco i odprężająco. By poprawić jakość snu, wystarczy wypić napar z kocimiętki tuż przed spaniem.

Podczas grypy lub przeziębienia występujących z bólem mięśni albo w bólu reumatycznym kocimiętka również znajduje zastosowanie. Obolałe miejsca można posmarować okrężnymi ruchami wmasowując napar z tej rośliny. Kocimiętka zadziała przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Napar z kocimiętki możemy wcierać też w skronie, by złagodzić bóle migrenowe.

Kocimiętka – działanie rozkurczowe

Rozkurczowe działanie kocimiętki z powodzeniem sprawdzi się w przypadku bolesnych miesiączek. Po wypiciu naparu z tej rośliny mięsnie gładkie ulegną rozkurczeniu, co wpłynie na to, że ból brzucha będzie mniej odczuwalny. Podobne działanie będzie miała też w przypadku kolki nerkowej. Osoby, które cierpią na kamicę, powinny profilaktycznie sięgać po napar z kocimiętki.

Kocimiętka wpływa na zwiększenie produkcji żółci i soków trawiennych, co z kolei ułatwia pozbycie się gazów z przewodu pokarmowego. Dzięki temu, pomoże na niestrawność, bóle żołądka i uporczywe wzdęcia.