Według przedstawionych danych w ciągu 12 miesięcy do marca tego roku włącznie dokładnie 399 908 pacjentów czekało 24 godziny lub dłużej.

Wiemy, że długie oczekiwanie na oddziałach ratunkowych jest szkodliwe. Istnieją dane naukowe, które pokazują, że gdy ludzie spędzają więcej niż sześć godzin i muszą zostać przyjęci do szpitala, wskaźnik śmiertelności zaczyna wzrastać. Myślę, że to powinien być powód do narodowego wstydu, że mamy tak długi czas oczekiwania na przyjęcie pacjentów - oświadczył szef RCEM dr Adrian Boyle.

Dane pokazują również, że w okresie od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. włącznie na ostry dyżur w szpitalach zgłosiła się w Anglii rekordowa liczba osób - 25,3 mln, co stanowi wzrost o 4 proc. w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami. Spośród nich 71 proc. czekało na przyjęcie cztery godziny lub mniej. Według celu wyznaczonego przez publiczną służbę zdrowia do marca 2024 r. 76 proc. pacjentów zgłaszających się na ostry dyżur powinno być przyjmowane, przenoszone lub wypisywane w ciągu czterech godzin.