Rzecznik praw pacjenta zajmie się sprawą pacjentki opisaną przez DGP, którą lekarze zamiast leczyć – uzależnili. RPP nie wyklucza wniosku do prokuratury. Z jego inicjatywy już zajmuje się ona podobnymi sprawami: w jednym przypadku doszło do śmierci, w drugim zagrożenia zdrowia.

Reklama

Ministerstwo Zdrowia reagowało po publikacjach DGP w maju, przygotowując projekt rozporządzenia, zgodnie z którym będzie trudniej wystawić recepty na leki odurzające i psychotropowe bez konsultacji medycznej. Przepisy wchodzą w życie od sierpnia. Jedną z zasad będzie konieczność weryfikacji ilości i rodzaju przepisanych pacjentowi preparatów. A recepta będzie mogła być wystawiona, jeżeli od ostatniego badania upłynęło nie więcej niż trzy miesiące.

Reklama

Wyższa cena

Firmy już się na to przygotowują. Są podmioty zajmujące się głównie handlem receptami i zwolnieniami, które ograniczają działalność. - Z uwagi na najnowsze zmiany prawne wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia, musieliśmy tymczasowo zawiesić działanie (...). Jesteśmy w trakcie dostosowywania naszej strony do nowych wytycznych, abyśmy mogli nadal świadczyć dla Was usługi w najwyższej jakości – informuje jeden z portali. Część podmiotów za wypisanie recepty na lek o działaniu narkotycznym… podniosła cenę. - Nie wypisujemy leków opioidowych. Przepisujemy maksymalnie trzy opakowanie leków z grupy benzodiazepin. Na stronie jest informacja, że receptę można kupić za 79 zł i za 119 zł. Ale właśnie za droższą ofertą kryje się dostęp do benzodiazepin i ich pochodnych.

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU DGP>>>