Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży może mieć charakter pierwotny (samoistny), jednak znacznie częściej niż w populacji ludzi dorosłych występuje w wyniku innych chorób.

Wśród wtórnych przyczyn nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży dominują choroby miąższu i naczyń nerek. Wśród innych przyczyn wymienia się m.in. choroby tarczycy. Nadciśnienie samoistne częściej występuje u dzieci obciążonych nadciśnieniem w rodzinie oraz u dzieci z nadwagą lub otyłością.

Nieleczone lub nieskutecznie leczone nadciśnienie może powodować wiele groźnych chorób, a nawet śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych później w wieku dorosłym.

Według rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego do leków, które można zastosować u nastolatków, należą beta-adrenolityki. Istnieje bardzo wiele czynników mocno wskazujących na skuteczność tych leków, mimo możliwych działań niepożądanych.

Nebiwolol jest nowoczesnym lekiem o złożonym mechanizmie działania. Projekt ESONIA Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to wieloośrodkowe niekomercyjne badanie kliniczne mające na celu wykazanie, że nebiwolol jest skuteczny w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków przy zminimalizowanych efektach ubocznych.

Do badania zostaną włączeni nastolatkowie w wieku od 12 do 17 lat z nadciśnieniem tętniczym. W pierwszym etapie pacjent nie otrzymuje jeszcze badanego leku, w etapie drugim jest losowo przydzielany do grupy otrzymującej lek lub do grupy otrzymującej placebo („pustą” tabletkę), w trzecim, najdłuższym etapie, wszyscy pacjenci otrzymują lek badany. Na zakończenie każdego etapu wykonywane są badania oceniające stan układ krążenia oraz profil metaboliczny uczestnika

Badanie jest finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych.