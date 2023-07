Reklama

Pij dużo wody. Wysokie temperatury powodują zwiększone pocenie się, co może prowadzić do odwodnienia. Pamiętaj o regularnym spożywaniu wody, aby utrzymać odpowiednie nawodnienie organizmu. Unikaj alkoholu i napojów zawierających kofeinę, ponieważ mogą one prowadzić do większej utraty płynów.

Trzymaj się w cieniu

Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i spędzaj czas w cieniu, szczególnie w najgorętszych godzinach dnia (zazwyczaj od 11:00 do 16:00). Szukaj ochłody wewnątrz budynków, w miejscach klimatyzowanych lub dobrze wentylowanych.

Noś odpowiednie ubrania

Wybieraj lekkie i luźne ubrania z naturalnych materiałów, takich jak bawełna lub len. Unikaj ciężkich, przylegających ubrań, które mogą ograniczać cyrkulację powietrza i zatrzymywać ciepło.

Używaj ochrony przeciwsłonecznej

Nałóż na skórę krem z filtrem UV o wysokim współczynniku ochrony przed słońcem. Nakryj głowę kapeluszem lub chustką, aby zabezpieczyć się przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Chłodne prysznice i kąpiele

Regularnie korzystaj z chłodnych pryszniców lub kąpieli, aby obniżyć temperaturę ciała. Możesz również zamoczyć ręcznik w zimnej wodzie i położyć go na karku lub nadgarstkach, aby uzyskać uczucie ochłodzenia.

Użyj wentylatorów lub klimatyzacji

Jeśli masz dostęp do wentylatorów lub klimatyzacji, używaj ich, aby utrzymać przepływ powietrza i obniżyć temperaturę wewnątrz pomieszczeń.

Unikaj wysiłku fizycznego

W czasie upałów staraj się ograniczyć intensywną aktywność fizyczną na zewnątrz, szczególnie w najgorętszych godzinach dnia. Jeśli jednak musisz wykonywać działania wymagające wysiłku, upewnij się, że robisz to stopniowo i bierz przerwy na odpoczynek oraz nawadnianie.

Pamiętaj, że każdy organizm może reagować inaczej na upał, dlatego ważne jest słuchanie swojego ciała i dostosowywanie działań do indywidualnych potrzeb. Jeżeli odczuwasz silne objawy związane z upałem, takie jak zawroty głowy, nudności czy utrata przytomności, należy natychmiast szukać pomocy medycznej.